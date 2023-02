Las hijas de Jay Briscoe estaban con él en el accidente de auto que terminó con la vida del luchador. Afortunadamente, ellas no sufrieron el mismo destino que su padre y desde un primer momento su madre, Ashley Pugh, dio a conocer que se estaban recuperando bien. No hemos tenido demasiadas novedades, como es lógico, pero hoy sí que conocemos una actualización gracias justamente a la mamá de ambas; ella no estuvo presente en la tragedia pero aún así fue una de sus principales víctimas. El mundo luchístico sigue sin recuperarse de lo sucedido.

► Las hijas de Jay Briscoe evolucionan bien

En una reciente publicación en Facebook, la viuda del luchador muestra cómo se encuentran las dos niñas en estos momentos con el mensaje: “Tengo a todos mis bebés juntos”.

Desde Súper Luchas nos alegramos enormemente de saber que ambas están saliendo adelante, al menos físicamente, y les seguimos deseando lo mejor en estos duros momentos de sus jóvenes vidas. Continuaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo en las próximas semanas, en los próximos meses. De momento, esto es todo lo nuevo que sabemos. Podéis pasaros por la publicación de Ashley Pugh pues no solo muestra esta imagen sino más de la familia junta o de las actuaciones de gimnasia de las niñas.

