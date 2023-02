Stardom: “Triangle Derby I” Día 11

Stardom llegó a la jornada once del “Triangle Derby I”, donde se efectuaron dos combates más de la fase de grupos.

► “Triangle Derby I” – Día 11

Haruka Umesaki y Oedo Tai (Ruaka y Starlight Kid) consiguieron su tercera victoria al doblegar a Rina Amikura, Waka Tsukiyama y Yuko Sakurai quienes van en el fondo de su grupo al no sumar puntos.

En el turno principal se dio la batalla de los dos equipos de Donna del Mondo. Por un lado, Giulia, Mai Sakurai y Thekla y por otro Maika, Himeka y Lady C. Fueron las primeras las que se llevaron la victoria sumando seis unidades. Sin embargo, al final de la contienda, las seis se abrazaron.

Los resultados completos son:

Stardom “TRIANGLE DERBY I”, 12.02.2023

Fujisan Messe

Asistencia: 647 Espectadores

1. Natsupoi, Mina Shirakawa y Mariah May vencieron a Koguma, Momo Kohgo y Hanan (8:22) con la Enzuigiri de Shirakawa sobre Hanan.

2. 3 Way Battle: Tam Nakano vs. Saya Kamitani vs. Yuna Mizumori – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

3. STARS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima derrotaron a Mayu Iwatani, Hazuki y Saya Iida (10:10) con la Sanrentan de Kashima sobre Iida.

4. God’s Eye vs. Queen’s Quest: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei vencieron a Utami Hayashishita, AZM y Miyu Amasaki (14:00) con la Miramare de MIRAI sobre Amasaki.

5. Triangle Derby I: Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [6] derrotaron a Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai [0] (12:36) con la Freezer Bomb de Ruaka sobre Tsukiyama.

6. Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai y Thekla [6] vencieron a Maika, Himeka y Lady C [4] (11:50) con un Glorious Driver de Giulia sobre Lady C.

– Triangle Derby I – Clasificación Parcial:

Grupo Triangle Red:

1. Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM [9]

-. Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori [9]

3. Mina Shirakawa, Xia Brookside & Mariah May [8]

-. Tam Nakano, Natsupoi & SAKI [8]

5. Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki [6]

-. Giulia, Mai Sakurai & Thekla [6]

7. Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo [2]

Grupo Triangle Blue:

1. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei [10]

2. Risa Sera, Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi [8]

3. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima [6]

-. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki [6]

5. Maika, Himeka & Lady C [4]

-. Hazuki, Koguma & Saya Iida [4]

7. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai [0]