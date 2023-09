El Royal Rumble 2023 vio la victoria de Cody Rhodes, quien desde su nueva firma con WWE venía vendiendo la historia de redención a través de su padre que ansiaba consumar. Básicamente, ganar el máximo cetro de McMahonlandia en WrestleMania 39, ante un rudo rudísimo Roman Reigns. Y ya saben, Rhodes no pudo lograrlo.

Se diría que Reigns vs. Rhodes era el plan A de WWE camino hacia su «Show de los Shows», pero ciertos reportes que se remontan a 2022 nos indicaban otra cosa. Según estos —y divertidas sugerencias en la serie Young Rock—, originalmente WWE buscaba que The Rock fuese el rival de Reigns en WrestleMania 39, pero el cotizado actor no se consideró preparado como para dar un buen espectáculo.

Y el propio «The Great One» así lo dejó entrever durante reciente entrevista con Pat McAfee, confirmando que su combate contra Reigns estaba en la agenda de WWE y dejando la puerta abierta de cara a WrestleMania 40.

«Vale, lo de The Rock estelarizando WrestleMania con Roman Reigns. SoFi Stadium, estaba cerrado . Lo que íbamos a hacer, la manera en que lo íbamos a hacer, sabíamos lo que íbamos a hacer. Íbamos a hacerlo […] Y el pensamiento fue: ‘Vale, no hagamos algo simplemente bueno. No hagamos algo simplemente genial. Hagamos algo que no tenga precedentes’ . ¿Qué podemos crear para los fans que nunca se haya hecho antes? Un combate, genial. Roman es un atleta increíble. Va a estar en el Monte Rushmore. Un buen tipo, es mi primo. Increíble. Podemos hacer el combate, pero el mayor pensamiento fue: ‘¿Qué podemos hacer para los fans de este negocio que amamos donde WrestleMania no sea el final, sino el principio de algo más grande?’ Y estuvimos muy muy cerca, pero no pudimos dar con ello. Así que decidimos aparcarlo y acordamos algo: ‘Escuchad, hay una fusión a la vista. Eventualmente, el combate ocurrirá. Hay una WrestleMania en Philadelphia’ .

Las palabras de The Rock han cargado de ilusión a miles de seguidores de WWE que desean verlo luchar una vez más, pero Dave LaGreca, anfitrión de ‘Busted Open Radio’, guarda un parecer muy distinto. Considerando las informaciones que señalan una revancha entre Roman Reigns y Cody Rhodes en WrestleMania 40, LaGreca tilda a Dwayne Johnson (por encima de The Rock) de egocéntrico.

«¿Por qué? ¿Por qué demonios hizo The Rock esos comentarios en el show de Pat McAfee? El combate entre The Rock y Roman no ocurrió en WrestleMania 39. Por la razón que fuese, no ocurrió. Pero, ¿por qué mencionarlo? ¿Por qué decirlo? Así matas lo que vimos en WrestleMania 39… Discúlpame, Rock, pero no todo trata de ti, Don Estrella de Cine. Construyeron una historia que engancha a los fans, y tienen en Cody Rhodes alguien a quien amar.

«Lo siento, tíos… Creo que The Rock se abrió las nalgas y se cagó encima de todo. ¿Por qué? Porque dijo que el combate iba a ser él en WrestleMania 39, y que quién sabe, tal vez ocurra en WrestleMania 40. Lo siento, Rock, pero a mi parecer, The Rock fue completamente irrespetuoso hacia el negocio de WWE y completamente irrespetuoso hacia Cody Rhodes. Lo digo aquí y ahora. Eres irrespetuoso con WWE por lo que dijiste en el show de Pat McAfee y eres irrespetuoso con Cody, del que soy fan ¡y del que miles de personas son fans! El combate no ocurrió. ¡Pues supéralo y sigue adelante!»