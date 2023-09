Valentina Shevchenko se fracturó una mano y requerirá cirugía

Valentina Shevchenko no salió ilesa de la pelea por el campeonato del sábado. La ex campeona de peso mosca femenino de UFC reveló el martes que sufrió una fractura conminuta en su mano derecha.

Una lesión que, según ella, se debió al primer asalto de su revancha por el título contra Alexa Grasso en el evento principal de Noche UFC en el T-Mobile de Las Vegas. “Bullet” dijo que la lesión requerirá cirugía, pero no dio un plazo para su regreso.

Yesterday got the results on my 1 st round hand injury.

Comminuted fracture that requires surgery 💪💪💪 — Valentina Shevchenko (@BulletValentina) September 19, 2023

Shevchenko (23-5 MMA, 12-4 UFC) luchó contra Grasso (17-3 MMA, 9-3 UFC) en un empate dividido, ambas peleadoras obtuvieron una tarjeta de 48-47 y empataron 47-47 en el tercero. Desafortunadamente para Shevchenko, debido a que Grasso no perdió, mantuvo su título femenil de 125 libras.

«Me rompí el pulgar en el primer asalto y está fracturado. Sentí que afectó mis golpes, pero al mismo tiempo pensé, si me detengo, va a ser muy frustrante para todos los fanáticos esta noche porque estaban esperando esta pelea, querían ver esta pelea, y si me detuve en la primera ronda y dije: «No puedo continuar». Nuevamente, eso va en contra de mis reglas personales. Por eso seguí luchando con todo mi corazón. Hice todo lo posible para asegurar la victoria. Pero como es el Día de la Independencia de México, afectó la decisión de los jueces de dar un 10-8 en el quinto asalto”.