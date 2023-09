Gilbert Burns habla sobre las posibilidades de Costa contra Chimaev

Gilbert Burns no cree que Paulo Costa represente una amenaza tan grande para Khamzat Chimaev como lo hizo.

Costa (14-2 MMA, 6-2 UFC) se enfrenta a Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) en el evento co-estelar de UFC 294 el 21 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dhabi. Burns le dio al invicto Chimaev su prueba más dura hasta la fecha cuando lo llevó al borde en UFC 273 el año pasado. Aunque Costa es mucho más grande que Burns, «Durinho» dice que no posee algunos de los atributos necesarios que él tiene.

«Es un tipo grande, pero no creo que tenga el corazón que yo tengo. No creo que él tenga el jiu-jitsu que yo tengo. Él no tiene los atuendos que tengo yo. Él no tiene la amenaza de sumisión que tengo yo y que hace que Khamzat no quiera luchar.

“Es un tipo muy fuerte y grande, pero si tuviera que adivinar – y no me gustan estos dos muchachos, un doble nocaut sería el mejor resultado – pero es una pelea 50-50. Si Khamzat logra derrotarlo, será una noche difícil para Costa. Si Costa es capaz de defenderse del derribo, será una noche dura para Khamzat”.

Según BetMGM , Costa es un perdedor de +260, lo que significa que una apuesta de 100 en “Borrachinha” obtendría una ganancia de 260. Chimaev es un favorito de -350, lo que significa que se necesitaría una apuesta de 350 para que el luchador invicto obtenga una ganancia de 100.