Ya informamos meses atrás que WWE buscaba concederle a WrestleMania 39 la vitola de edición de este evento más grande de la historia. Y para ello, tendrá que conseguir que The Rock, su excompetidor de mayor mediaticidad, luche allí. Pero no contra cualquier rival, sino contra Roman Reigns, su mayor Superestrella a tiempo completo.

No tenemos anuncio oficial de que este emparejamiento vaya a darse, sólo reportes que de momento prevén tal estelar del próximo «Show de los Shows». Sin embargo, la serie Young Rock está siendo curioso foco de atención al respecto, pues ha dejado algún que otro aparente mensaje oculto, como vimos el pasado abril durante el episodio «What Business?»

► Young Rock y el futuro

Sabrán quienes hayan visto dicha serie que el presente temporal de la misma se sitúa en 2032, y esto permite jugar con los fans de cara a sugerir futuros sucesos en la carrera de The Rock. Por ejemplo, una victoria del Campeonato Universal, como se hizo visible durante el más reciente episodio, «Night of the Chi-Chi’s». Y es que, situado sobre una vitrina que alberga varios logros pasados de The Rock, puede verse el título que actualmente ostenta Roman Reigns.

Esto conecta con el rumor de que Reigns pondrá en juego el Campeonato WWE ante Cody Rhodes bajo la primera noche de WrestleMania 39 y el Campeonato Universal 24 horas después en la segunda noche de «The Showcase of the Inmortals». Y haciendo caso a la línea temporal vendida por Young Rock, Reigns saldría derrotado, cuanto menos, en el compromiso del 2 de abril.

Antes, ya se habla incluso de que The Rock puede volver a las pantallas de WWE durante el Royal Rumble varonil del próximo enero. Luego de tantas indirectas, sin duda los fans quedarán decepcionados si todo no tiene lugar según lo que esperan.