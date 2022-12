The Rock podría luchar en el próximo Royal Rumble

La edición varonil del Royal Rumble del año que viene gozará del tradicional «factor sorpresa» como gancho, cosa que viene siendo tradición desde hace tiempo. Aunque este 2023, la apuesta puede redoblarse.

Dave Meltzer ya comentó la semana pasada la potencialidad de que The Rock haga su regreso durante la célebre batalla varonil.

Un implicación que quién sabe iría destinada a una victoria de The Rock en pos de ese rumorado choque contra Roman Reigns sobre WrestleMania 39, si bien «The People’s Champ» no necesita de un triunfo que sirva de justificante para el emparejamiento.

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer amplía sus informaciones al respecto del estatus de The Rock. Y el periodista detalla cierto plan que barajaría WWE.

