Entre rumores de WWE, The Rock inicia otra película

Su apretada agenda cinematográfica siempre ha sido el gran problema para que The Rock vuelva a WWE. A ello tenemos que sumar sus otras carreras así como el nulo interés de los estudios de cine que lo contratan en que luche ya que se estaría arriesgado a sufrir una lesión que pondría en juego el proyecto. Pero hace ya unos cuantos meses nos enteramos de que estaría preparando su participación en WrestleMania 39 buscando estar lo más aliviado posible de otras labores alrededor del magno evento de 2023.

► The Rock inicia otra película

No obstante, la última novedad es que La Roca ha dado inicio a un nuevo proyecto de cine:

Entendemos que no va a haber problemas pues justamente la foto que publica -junto a Chris Evans- es desde el set, por lo que están en filmación durante este mes de noviembre, todavía muy lejos del mes de abril donde se hará WrestleMania el año que viene.

Según Deadline, la producción, a cargo de Amazon Studios, dio comienzo hoy mismo. El título es Red One. Además de las dos estrellas mencionadas, en el elenco también estarán JK Simmons y Bonnie Hunt como Santa y la Sra. Claus, respectivamente.

El estreno está previsto para 2023, aunque por ahora no existe una fecha concreta. Si finalmente The Rock regresa a WWE para WM, puede que esta sea su última filmación hasta entonces. Él será también uno de los productores a través de su Seven Bucks Productions.

Es interesante apuntar que, de acuerdo al sitio web especializado IMDB.com, ninguno de los demás proyectos de La Roca han comenzado la pre-producción. Los cuatro -The King, San Andreas 2, Doc Savage, y el remake de Big Trouble in Little China- han sido anunciados únicamente.