Bobby Lashley: «Logan Paul es uno de los nuestros»

“Estoy interesado en ver cómo funciona. Sé que se puso manos a la obra. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando entré por primera vez en el negocio, subí y estreché la mano de todos para conocer a todos. No he tenido la oportunidad de conocer mucho a Logan. Ha pasado unas cuantas veces. Pasé y le estreché la mano. No sé si será una persona de tiempo completo en la lista, pero sería bueno que estrechara un poco más las manos y conociera a más personas. En su mayor parte, lo ha estado haciendo muy bien. Las veces que ha entrado allí ha aprendido muy rápido. Sin embargo, no ha tenido la oportunidad de instalarse. Si se acomoda, creo que lo hará bien”. Al comienzo, Bobby Lashley no estaba demasiado impresionado con Logan Paul.

► Bobby Lashley alaba a Logan Paul

Pero después de verlo luchando contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible en Crown Jewel 2022, «El Todopoderoso» ha cambiado de opinión. Hablando con Seconds Out después del evento premium en el que él cayó ante Brock Lesnar, alababa a su nuevo compañero de vestidor, a quien ya considera un miembro más del elenco.

“Tengo un poco de respeto por Logan porque lo he visto trabajar y eso es una cosa. Alguien que viene de fuera del negocio, por lo general solo tienen un combate, pero en realidad firmó un contrato, es uno de nosotros, ha estado trabajando mucho, ha dedicado mucho tiempo. Me gustaría ver lo que hace aquí”.

Quizá algún día los dos tengan la oportunidad de compartir el encordado. Aunque no será pronto porque Logan Paul sufrió una lesión en Arabia Saudí y estará varios meses recuperándose. Mientras tanto, veremos cómo sigue la aventura de Bobby Lashley. Hace unas horas nos preguntábamos si podría tener una tercera lucha contra «La Bestia Encarnada».