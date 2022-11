¿Habrá un tercer Brock Lesnar vs. Bobby Lashley?

Antes de celebrarse Crown Jewel 2022, Bobby Lashley sugirió bajo entrevista que su choque contra Brock Lesnar en Arabia Saudita no sería el último entre los dos.

«Tiene que vengar sus pérdidas. Así que me gusta la acumulación, es realmente importante debido a lo que sucedió la última vez, porque no hubo una resolución real para nada, excepto para que yo lo inmovilizara. Esta vez, habrá mucho más entusiasmo y creo que no será la última vez» .

Y como pudimos comprobar ayer, la forma en que se dio la victoria de Lesnar abre la puerta a nueva revancha, pues «The Beast» salió triunfador por una maniobra astuta y al mismo tiempo afortunada, luego de que Lashley dominara la mayor parte del choque. Ante tal resultado, «The All Mighty» pagó sus frustraciones con Lesnar en las postrimerías de la contienda, dejándolo maltrecho.

Y ahora, durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer confirma que WWE guarda planes para un tercer Lesnar-Lashley, revelando qué «premium live event» iba a albergarla originalmente.

«La historia del combate es que Lashley lo dominó totalmente, pero Lesnar ganó el combate. Hace que estén uno a uno ahora, y es natural que haya un tercer combate… No sé si lo guardarán para WrestleMania, no sé cuándo. Originalmente iba a ser en Day 1, pero obviamente, eso ha quedado descartado. No sé si lo harán en Survivor Series. No sé. No estoy seguro de cuándo lo harán. Tal vez lo hagan en Montreal o lo guarden para Mania».