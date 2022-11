Solo Sikoa: «The Rock no es quien está a la cabeza de la mesa»

El grupo The Bloodline se ha consolidado en WWE como el mejor en los últimos años, y que incluso han logrado fortalecerse con la presencia de Solo Sikoa y Sami Zayn, superando cada obstáculo que se le ha presentado en relación a la defensa de los títulos que ostentan. Al día de hoy lucen imparables, aunque sigue vigente el rumor de que The Rock, primo de Roman Reigns, pueda regresar para WrestleMania 39 para plantarle cara al actual Campeón Universal Indisputable WWE.

► Solo Sikoa «no reconoce» a The Rock

Dwayne ‘The Rock’ Johnson ya se ha consolidado como uno de los grandes de todos los tiempos en el mundo de la lucha libre profesional. Actualmente ya está retirado y es cuestión de tiempo de que llegue al Salón de la Fama WWE. Sin embargo, Solo Sikoa —a pesar de su parentezco y sus logros— no lo «reconoce» como el que está en la cabecera de la mesa.

Solo Sikoa y Dwayne «The Rock» Johnson nunca han sido cercanos como lo son otros miembros de la familia Anoa’i, y en una entrevista reciente con Republic World, dejó en claro que no considera a The Rock como The Head Of The Table, debido al hecho de que no ha hecho acto de presencia en la compañía por muchos años.

“Él no está aquí en WWE, así que no sé de qué mesa está hablando, hay otras mesas en la familia. No sé si eligió específicamente de qué mesa está hablando.»

“Sé que Roman es el jefe de nuestra mesa, esa es la mesa que dije. Pero sabes que cuando se presente el momento, hombre, rock and roll, será algo genial para ver en el futuro”.

The Rock estuvo presente en la programación de WWE por última vez para el vigésimo aniversario de Friday Night SmackDown en 2019, que coincidió con el estreno de la marca azul en FOX. Habrá que ver si efectivamente hará su regreso en el próximo año para concretar el rumorado enfrentamiento contra Roman Reigns.