Nick Jackson representa a AEW en juego de la NBA

Por si quedaba alguna duda de que The Elite (Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega) estará de regreso en AEW muy pronto, la misma ha quedado disipada con algo que ocurrió la noche del pasado 6 de noviembre.

Todo porque Nick apareció en el juego en el que Los Ángeles Clippers perdieron ante los Utah Jazz y en el entretiempo, regaló camisetas del equipo local. Lo curioso del caso es que fue anunciado como «luchador de All Elite Wrestling, miembro del grupo The Young Bucks«.

► The Elite regresará pronto a AEW

Nick Jackson from All Elite Wrestling is here doing a t-shirt toss during the Clippers-Jazz game 🤘 pic.twitter.com/HHKCEdBdhW — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 7, 2022

Lo cierto es que, aunque Tony Khan no ha dicho nada de la investigación realizada para determinar responsabilidades en la pelea entre CM Punk y Ace Steel en contra de The Young Bucks tras bambalinas del PPV All Out 2022, las decisiones hechas ya dejan ver quién ganó esta guerra.

Steel fue despedido de su puesto como productor de luchas en backstage, se ha podido saber que Khan está intentando comprar por más de 6 millones de dólares lo que resta del contrato de CM Punk con AEW, casi dos años, y hacerlo firmar una cláusula de no competencia para que durante este tiempo no pueda luchar en WWE. El tema de dinero tanto de contrato como de posibles bonos habría impedido que ambas partes llegaran a este acuerdo hasta ahora, pero Khan no querría ya a Punk en AEW.

Por su parte, desde hace unas semanas hemos visto cómo se han emitido misteriosas viñetas en donde se «elimina» a The Elite de algunos de los momentos más importantes de AEW, lo cual es un indicio de que estarán de regreso muy pronto al ring y a la televisión, sin mayor consecuencia, pues mientras estaban suspendidos, ni siquiera le desearon feliz cumpleaños a Omega en sus redes sociales.