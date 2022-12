Está resultando interesante el arco narrativo del personaje de Athena, luchadora que desde que llegó a AEW se ha visto un tanto relegada y ha fracasado en sus intentos por coronarse máxima monarca de la empresa. Sustento ajeno al «kayfabe» que de algún modo AEW utiliza ahora para presentarnos una Athena ruda, bando en el que nunca vimos a esta luchadora durante su paso por WWE.

«The War Goddess» viene atacando a todas sus rivales tras vencerlas, pero Mercedes Martinez no quiso que la ex Campeona NXT se ensañara con Madison Rayne el pasado 18 de noviembre en Rampage, luego de que le pusiera la mano encima a Aubrey Edwards.

Y aquel salve detonó el que será siguiente compromiso titular de una Mercedes Martinez que no ve acción sobre los ring de AEW desde ROH Death Before Dishonor, más de cuatro meses atrás, donde puso en juego el cetro femenil de la compañía del honor. De PPV a PPV, «The Latina Sensation» defenderá dicha presea en Final Battle ante quien también fuese rival dentro de WWE.

ROH Final Battle 2022 se celebrará el 10 de diciembre desde el College Park Center de Arlington (Texas), ciudad que queda cerca de Arlington, lugar en el que Athena se crio. Véase, la ruda lucirá cual técnica dentro de ocho días.

He aquí el cartel provisional del evento.

Sat, Dec 10@RingOfHonor #FinalBattle

LIVE on PPV

4pm ET/3pm CT#ROH Women’s World Championship

Mercedes Martinez vs Athena



In a battle of two of the toughest, @ringofhonor Women’s World Champ @RealMMartinez faces @AthenaPalmer_FG @ Final Battle LIVE on PPV, 12/10 in Arlington! pic.twitter.com/1Mp3OMw1z4