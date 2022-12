CM Punk no ha sido eliminado de AEW: Fight Forever

Pocos prevén ya que CM Punk reaparezca por AEW. Y aunque tiene sus defensores dentro del vestidor de la empresa, según las informaciones surgidas durante los últimos meses, Punk no goza del favor de la mayoría de talentos que pueblan AEW; especialmente, de quienes manejan los hilos tras bambalinas: The Elite.

Y si la compañía de Tony Khan sacó abruptamente y sin explicación alguna a Punk de sus historias tras el incidente en las postrimerías de All Out 2022, lucía entendible que ese «borrado» también se trasladara a su esperado videojuego, AEW: Fight Forever.

Así, mi compañero de SUPERLUCHAS William Beltrán se hizo eco de la realidad de que en los últimos tráilers promocionales de AEW: Fight Forever, CM Punk ya no figura como parte de la portada del mismo.

Pero, por si era necesario aclararlo, Sportskeeda publica, tirando de fuente directa vía AEW, que Punk no está fuera de Fight Forever.

— All Elite Wrestling (@AEW) November 21, 2022