The Rock podría volver a WWE antes de WrestleMania

Muchos fanáticos de WWE tienen la esperanza de una lucha de ensueño en WrestleMania 39 entre Dwayne ‘The Rock’ Johnson y la cara de la compañía, y familia de The Rock, Roman Reigns, Indiscutible Campeón Universal.

WrestleMania 39 tendrá lugar en el estadio SoFi de Inglewood, California, el fin de semana del 1 y 2 de abril de 2023. No solo hay creencia de que The Rock podría aparecer para lucha en el «Escaparate de los Inmortales» sino que hay rumores de que WWE podría pedirle al miembro del Salón de la Fama «Stone Cold» Steve Austin que también luche. Al parecer, es posible que The Rock regrese varios meses antes del fin de semana de WrestleMania 39 para organizar el enfrentamiento de ensueño con Reigns.

►¿The Rock en el Royal Rumble?

Hablando en Wrestling Observer Radio (vía Louis Dangoor de GiveMeSport), Dave Meltzer declaró que «hay una posibilidad» de que The Rock haga una aparición el próximo 28 de enero en el Royal Rumble que se disputará en el Alamodome en San Antonio, Texas.

«En este Royal Rumble, hay tantas cosas diferentes que pueden hacer para llegar a construir una buena rivalidad de cara a WrestleMania… Obviamente, todo el mundo esperaría a Cody (Rhodes), siempre existe la posibilidad de Dwayne y otros que se pueden meter allí».

Ciertamente, tendría sentido traer de vuelta The Rock para un evento premium en vivo como el Royal Rumble. WWE necesitaría el tiempo suficiente para construir una rivalidad con la calma y el tiempo que se merece y el regreso de The Rock en el Royal Rumble (para competir y ganarlo o para plantar cara a Roman Reigns), tendría más sentido que presentarlo en Hollywood el mismo día de WrestleMania. Pero, por supuesto, mucho de esto dependerá de la disponibilidad de The Rock quien en la actualidad está en otros menesteres como son sus funciones como propietario mayoritario de la XFL además de su atareada agenda como actor hollywoodiense.

El «Jefe Tribal» es el Indiscutible Campeón Universal más longevo de la historia, y se está acercando al tercer aniversario de su última derrota. WWE ha apostado fuertemente por Reigns y lo ha consolidado en el estrellato de la lucha profesional, además, un enfrentamiento con The Rock solo mejoraría su estatus como uno de los mejores campeonaes de todos los tiempos.

►La última lucha de The Rock fue en WrestleMania 32

La lucha más reciente de The Rock en WWE tuvo lugar hace casi siete años en WrestleMania 32. Derrotó al miembro de la familia Wyatt, Erick Rowan, en solo seis segundos por cuenta de tres, para gran emoción de la multitud del AT&T Stadium en Arlington, Texas. The Rock fue posteriormente rodeado por los miembros de la familia Wyatt, pero John Cena apareció inesperadamente y ayudó a su antiguo enemigo a combatirlos. Desde entonces solo algún que otro cameo y poco más.