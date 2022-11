¿Cómo Roman Reigns podría ser una estrella más grande?, podrían pensar muchos. Luchísticamente, quizá no sea posible. No obstante, ¿qué hay de fuera de los encordados? No quiere decir que el Campeón Indiscutible WWE vaya a abandonarlos pero quizá no es tan popular fuera de ellos como otros luchadores en el pasado. En este sentido, Jim Cornette cree que The Rock podría ayudarlo a ser aún mayor de lo que es actualmente, como explica en un reciente episodio de The Jim Cornette Experience.

► Roman Reigns, ¿una estrella mayor con The Rock?

“Ves que este es un caso diferente. The Rock, obviamente, ya no necesita estar más allá, y obviamente no necesita tener otro combate. Y obviamente, si tiene otra lucha, es porque quiere y la que específicamente quiere tener, y es con Roman Reigns. Y porque a pesar de que Reigns ahora es una especie de tipo a tiempo parcial, aún podrías hacer que Roman Reigns sea aún más grande si vence a The Rock. Y debido a que es una conexión familiar, creo que eso es lo que probablemente harían.

«Entonces eso podría ser un mega combate. Y de nuevo, incluso si la gente quisiera ver a The Rock ganar, entenderían que no lo hizo porque también, y tal vez ni siquiera sea por el maldito título. Tal vez es un problema personal en el que desvían a la gente, y no es un título, de esa manera creen que Rock ganará, pero aún pone a Roman por encima. Pero Rock puede decir: no quiero el título, no puedo tener el campeonato, soy una estrella de cine, pero quiero saber quién es la cabeza de la mesa’«.

¿Estáis de acuerdo con Jim Cornette?