Glover Teixeira ya no competirá por el campeonato de peso semicompleto de UFC en el evento principal de UFC 282 el 10 de diciembre, y no está contento con cómo se desarrollaron las cosas el miércoles.

Teixeira y Jiri Prochazka estaban listos para la revancha por el título de las 205 libras en Las Vegas después de un emocionante enfrentamiento en Singapur en UFC 275 en junio, que Prochazka ganó por sumisión en el quinto asalto, pero la compañía se vio obligada a cambiar de planes después de que el campeón se retirara. de su primera defensa del título debido a una grave lesión en el hombro.

Teixeira dijo en una entrevista con MMA Fighting que escuchó la noticia «menos de 30 minutos» antes de que se hiciera público que Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev , el evento co-estelar original de UFC 282, ahora sería por el título vacante después de Prochazka optó por desalojar. El veterano brasileño explicó por qué estaba “molesto” con la decisión.

“Le dije [a la UFC] que pelearía contra Blachowicz el día 10 porque lo había peleado antes y sería más fácil adaptarme, [Ankalaev] es un zurdo. Les dije que si tenía que pelear [Ankalaev], que lo hicieran en Brasil [el 21 de enero]. Y Blachowicz está clasificado por delante de él de todos modos, así que no lo entiendo. Jan y yo estamos clasificados por delante de él, ¿por qué querían? Hombre, lo que sea. Tenemos que mantenernos firmes. No es así, ‘ven aquí y pelea cuando yo quiera’”.

El ex campeón de UFC no sabe por qué la compañía insistiría en programarlo contra Ankalaev en lugar de Blachowicz, pero siente que «eso es lo que querían hacer y eso es lo que obtuvieron». Eso, sin embargo, no cambiará la forma en que se siente acerca de la empresa.

“No dejaré que eso me afecte por dentro. Soy un hombre feliz y agradecido. ¿Conoces ese dicho, haces 1,000 cosas por alguien pero te conviertes en el peor hombre si no haces una? No diré eso sobre el UFC, pero realmente lo estropearon ese día. Pasé por un campamento y ahora me sacaron de la pelea por el título. Acepté pelear con ambos muchachos, lo único que pedí fue más tiempo para pelear con Ankalaev. Soy un peleador de alto nivel y no quiero ser el tipo que entra allí, recibe una patada en el brazo y cae solo por el dinero«.

“Doy mi sangre y mi vida dentro del octágono. Todos ustedes han visto mis peleas antes, dejo todo ahí. Quiero traer el cinturón de vuelta a Brasil y para mí, y creo que puedo hacerlo. Estaba venciendo a Prochazka, este héroe , el tipo que todos decían que estaba noqueando a todos. Lo estaba rompiendo hasta que cometí un error. Recuperaré el cinturón, pero tengo que hacer las cosas bien. Tengo que ir allí para ganar.

“No puedo ir allí por dinero porque no peleo por dinero. Peleo por el honor, peleo por enaltecer mi nombre. Ya ni siquiera estoy apegado a las victorias y las derrotas. Peleo por un objetivo. Si estuviera peleando por dinero, ni siquiera pelearía más, me habría convertido en un YouTuber o algo así”.

Cuando se le preguntó si confía en que será el próximo ganador de Blachowicz vs. Ankalaev en 2023, Teixeira dijo:

«Estoy seguro de que no voy a joder nada ahora». A la mierda, ni siquiera me importa quién gane” en UFC 282«.

“Esa sería lo lógico. Pero hacen lo que quieren”.

“Si me pagan por ir a [UFC 282], voy. Pero si no me pagan, claro que no voy. ¿Qué voy a hacer allí?