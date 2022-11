Las dudas de Bryan Danielson sobre firmar con AEW

Bryan Danielson hizo su debut en AEW al final de All Out 2021 en septiembre para festejo de todos los fanáticos de la compañía que desde entonces han estado disfrutando de su talento. Fueron tres meses lo que el «Dragón Americano» estuvo fuera de la lucha libre desde que finalizara su contrato con WWE en mayo.

El veterano luchador tuvo alguna duda a la hora de firmar con su organización actual. Hablando recientemente en One Fall with Ron Funches, dio a conocer que estaba nervioso debido a los riesgos que había visto que corren en All Elite Wrestling. Es comprensible si recordamos las lesiones y problemas de salud que ha tenido.

► Bryan Danielson y su firma con AEW

“La parte aterradora fue salir de esta zona de confort que tenía en la WWE. Y también, en AEW, los ves haciendo cosas bastante arriesgadas. Yo estaba como: no sé si físicamente pueda seguir haciendo eso. Durante el último año más, me he probado a mí mismo que puedo, que es una de las cosas que estaba buscando cuando tenía 40 entonces, ahora tengo 41, para ver sí, todavía puedo hacer algo de esas cosas para ponerme a prueba físicamente. Muchas personas, incluida mi esposa, dicen: ‘¿Por qué deseas constantemente ponerte a prueba, probar las capacidades de tu cuerpo?’. Y no sé por qué tengo ese deseo, pero lo tengo«.

Por otro lado, no cabe duda de que Bryan Danielson ha sido parte de ese riesgo desde su llegada.

¿Qué os parece hasta ahora la carrera de Bryan Danielson en AEW?