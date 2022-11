Javier Méndez está feliz con lo que recibió de su joven alumno Usman Nurmagomedov en Bellator 288. El entrenador de la American Kickboxing Academy pensó que Nurmagomedov (16-0 MMA, 5-0 BMMA) ejecutó perfectamente su plan de juego al reclamar el campeonato de peso ligero Bellator de manos de Patricky Freire este mes en Chicago.

Nurmagomedov ganó una victoria por decisión dominante , tomando el cinturón de «Pitbull» y manteniendo su estado invicto. Méndez dice que el desafío fue difícil, a pesar de que no lo parecía la noche de la pelea.

“Ganó fácilmente, y no fue una pelea fácil, pero hizo que pareciera fácil. Hubo algunos momentos en que la pelea no fue muy emocionante, pero eso se debe a que Patricky no hizo nada. Él no hizo nada.

“Tenía la guardia alta, pero no intercambió. Entonces hubo abucheos de los fanáticos, siempre quieren que los peleadores choquen, pero no lo hicieron. Usman sí, estaba pateando y tirando golpes, pero Patricky no hizo nada porque no podía entrar. Usman no lo dejó entrar”.

Méndez dijo que la pelea se desarrolló exactamente como lo predijeron. Y a pesar de ser campeón de una importante promotora, Méndez está seguro de que el mundo aún no ha visto lo mejor de Nurmagomedov.

No solo espera una gran mejora del jugador de 24 años, sino que Méndez también lo ve como una futura estrella del deporte.

“Sabíamos que iba a resultar así. Lo que tienes contra Patricky son los ataques largos, las piernas, los jabs. Él es más alto. Así que mantuvimos la distancia y pateamos y pateamos para empujarlo hacia atrás, y cada vez que acortaba la distancia, necesitaba ir a la lucha libre. Entonces, cada vez que quería entrar con strikes, necesitaba luchar, y eso es lo que hizo.