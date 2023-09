El que hubiera sido uno de los estelares más mediáticos de WrestleMania en los últimos años, Roman Reigns vs. The Rock, no tuvo lugar el pasado abril. Ya antes de Royal Rumble, supimos por Dave Meltzer de la práctica cancelación del duelo, cocinado desde 2022 incluso a través de la serie ‘Young Rock’.

Poco después de WrestleMania 39, Paul Heyman pareció suscribir el motivo de que, finalmente, Cody Rhodes se enfrentara a Reigns en el «main event» de «The Showcase of the Inmortals».

«Pero no creo que nadie hubiera pagado para ver un estelar de WrestleMania, un combate soñado entre ‘The Tribal Chief’ Roman Reigns y el mismísimo The Rock, no creo que nadie hubiera pagado por un combate de 15 minutos . La gente que paga espera ver con todo su derecho que le cuenten una historia bastante más larga de la manera más apasionante y a un nivel A++++. Considerando eso, de ninguna manera él hubiera podido estar a la altura, y no creo que quisiera decepcionar al Universo WWE ».

Y ahora —las cosas que tiene que haya una huelga en Hollywood—, más de cinco meses después de WrestleMania 39, The Rock en persona confirma aquellas informaciones y declaraciones de Paul Heyman, aunque sugiere cierto conflicto creativo como principal motivo de su ausencia de WrestleMania 39. Ante los micrófonos de ‘Pat McAfee Show’, «The Great One», además, se muestra proclive a conjuntar el esperado choque con Reigns en WrestleMania 40.

«Vale, lo de The Rock estelarizando WrestleMania con Roman Reigns. SoFi Stadium, estaba cerrado. Lo que íbamos a hacer, la manera en que lo íbamos a hacer, sabíamos lo que íbamos a hacer. Íbamos a hacerlo. Pero déjame contártelo. A comienzos de 2022, Nick Khan, quien sabemos que… es el hombre, fue muy importante a la hora de que Vince [McMahon] y yo nos reuniéramos. Volamos a Los Ángeles, nos reunimos, hablamos. Esto es inicios de 2022, y Teremana salió a la venta [marca de tequila de The Rock]. Brindamos por la vida, por el negocio que amamos y alrededor de una hora después, empezamos a hablar del potencial de un combate entre Roman Reigns y yo, estelarizando WrestleMania en el SoFi. Y nos dimos la mano y nos abrazamos, y los tres en la mesa dijimos: ‘Hagámoslo’. Y pensamos en la gran meta. Así que tuvimos un año para pensarlo. Y el pensamiento fue: ‘Vale, no hagamos algo simplemente bueno. No hagamos algo simplemente genial. Hagamos algo que no tenga precedentes’. ¿Qué podemos crear para los fans que nunca se haya hecho antes? Un combate, genial. Roman es un atleta increíble. Va a estar en el Monte Rushmore. Un buen tipo, es mi primo. Increíble. Podemos hacer el combate, pero el mayor pensamiento fue: ‘¿Qué podemos hacer para los fans de este negocio que amamos donde WrestleMania no sea el final, sino el principio de algo más grande?’ Y estuvimos muy muy cerca, pero no pudimos dar con ello. Así que decidimos aparcarlo y acordamos algo: ‘Escuchad, hay una fusión a la vista. Eventualmente, el combate ocurrirá. Hay una WrestleMania en Philadelphia’.

«Digo que también está ahí el potencial de hacerlo. Estoy abierto. Pero como digo, hay que ver qué es eso que buscamos, porque los fans merecen algo increíble y que no tenga precedentes. Y no sólo eso, también quiero estar a la altura de los chicos y chicas del vestidor que se dejan el trasero cada semana. ¿Qué podemos hacer para poner a los fans en un lugar donde formen parte de algo que sea un nuevo cambio en esta era de la lucha libre profesional? Y de nuevo, Vince es muy bueno pensando desde una perspectiva más amplia, como sabes. Por eso hace años que nos llevamos bien. Hay que pensar con amplitud de miras».