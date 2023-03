Aunque WWE nunca llegó a anunciarlo formalmente, ciertos “easter eggs” situados incluso dentro de la serie Young Rock provocaron que muchos seguidores compraran boletos para WrestleMania 39 convencidos de que verían allí un choque entre “The Great One” y Roman Reigns.

Pero pasó Royal Rumble, la presunta cita límite, sin rastro de The Rock en los shows de WWE. Días después, Dave Meltzer reveló que el veterano “Brahma Bull” no quiso dar un sí a la empresa sin la certeza de poder ofrecer un buen espectáculo sobre el ring.

« Dwayne podría estar allí de alguna manera […] Hemos pasado ese punto. Cody Rhodes ganó el Royal Rumble. Va a recibir el combate por el campeonato. Ya no hay Dwayne. Dwayne no va a luchar con nadie a menos que sea un combate de tres segundos… No se sintió con tiempo suficiente para estar en la forma que debe estar para hacer un combate del calibre de un estelar de WrestleMania y dejó la puerta abierta para el año que viene ».

Resulta interesante el análisis que puede hacerse de esa fallida implicación competitiva de The Rock. Según lo argumentado por “The People’s Champ”, nadie contempla hoy día un estelar de WrestleMania breve o de poca calidad “in-ring”. Pero en los últimos años, hemos visto algún que otro ejemplo nefasto, coincidiendo con la racha de estelarizaciones de Reigns. Cuanto menos, se agradece la integridad de The Rock.

Y en esta línea, nos hacemos eco de recientes declaraciones de Paul Heyman ante los micrófonos de Sports Illustrated Media Podcast. He aquí un extracto.

«¿Podía haber vuelto Dwayne Johnson y haber hecho un combate clásico de 15 minutos con Roman Reigns que se recordara sin haber pasado por ese entrenamiento? Apuesto que sí. Apuesto que sí en base a su conocimiento del ring, su suprema psicología que lo convirtió en una estrella, la gente que tenemos alrededor para diseñar una confrontación así, y el hecho de que se hubiera esforzado al máximo, creo que podían haber tenido un gran combate de 15 minutos.

«Pero no creo que nadie hubiera pagado para ver un estelar de WrestleMania, un combate soñado entre ‘The Tribal Chief’ Roman Reigns y el mismísimo The Rock, no creo que nadie hubiera pagado por un combate de 15 minutos. La gente que paga espera ver con todo su derecho que le cuenten una historia bastante más larga de la manera más apasionante y a un nivel A++++. Considerando eso, de ninguna manera él hubiera podido estar a la altura, y no creo que quisiera decepcionar al Universo WWE».