Esta sería la fecha de la siguiente defensa de Roman Reigns

Roman Reigns sigue a paso firme como Campeón Universal Indisputable WWE, teniendo más de 1.100 días desde que lo consiguiera hace tres años en WWE Payback. Sin embargo, su cantidad de defensas ha sido relativamente baja este año puesto que cuenta con un calendario de medio tiempo en WWE, y tras SummerSlam, apenas ha aparecido.

► Roman Reigns defendería nuevamente su título en Crown Jewel

El último combate de Roman Reigns fue una batalla de Combate Tribal contra Jey Uso en SummerSlam, y ya se ausentó del evento premium más reciente, Payback, por lo que muchos se preguntan cuándo tendrá su siguiente defensa el Jefe Tribal.

El reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que no se espera que Roman Reigns defienda el Campeonato Universal Indisputable nuevamente hasta que la compañía realice otro viaje a Arabia Saudita.

“Como era de esperar, el próximo combate de Roman Reigns será el 4 de noviembre en Arabia Saudita. Volverá a la televisión en el tiempo previo a ese programa para promocionar el encuentro”.

No se señaló a quién podría enfrentarse Roman Reigns en su próxima defensa del Campeonato Universal Indisputable, ya que no existen muchos retadores a quienes no haya derrotado, salvo que alguno quiera volver a intentarlo. Sin embargo, tras los recientes eventos en SmackDown, AJ Styles parecería ser uno de los candidatos más opcionados, ya que esta rivalidad se está construyendo de a poco.

WWE y Arabia Saudita todavía se encuentran en medio de un acuerdo de una década, y hace unos días se pudo conocer de que volverán allá este 4 de noviembre en Arabia Saudita para una nueva edición de Crown Jewel.