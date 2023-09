Masha Slamovich hace historia en PWI 500.

Si las estrellas de Dave Meltzer causan controversia, no menos debates genera cada año el listado de los 500 mejores luchadores que publica Pro Wrestling Illustrated. Porque aunque se trata de un criterio basado en el «kayfabe» (véase, títulos y relevancia de sus implicaciones), la calidad «in-ring» también es valorada.

Y en el PWI 500 que se reveló ayer, por ejemplo, Will Ospreay ni siquiera figura en los 10 primeros puestos, cuando actualmente no hay nadie que lo supere entre las doce cuerdas. Un yanquicentrismo muy acusado del que hacen gala casi todos los medios luchísticos (y no luchísticos) del país de las barras y las estrellas.

Él único talento europeo incluido en ese Top 10 es Gunther. Claro está, gracias a competir bajo los focos de WWE y por haber ostentado ya el Campeonato Intercontinental de esta empresa durante más días que Honky Tonk Man.

¿Y qué hay de las mujeres? Pro Wrestling Illustrated elabora desde 2008 un listado exclusivo para ellas, con un total de 150 nombres escogidos (el año pasado, Syuri fue el #1). Pero desde la creación del PWI 500, este ranquin varonil también está abierto a la inclusión de gladiadoras, bajo las premisas de que estas compitan en luchas intergénero y ganen algún campeonato tradicionalmente portado por hombres.

Masha Slamovich reúne tales requisitos, pues la moscovita ostentó esta pasada primavera el Campeonato Mundial GCW, se mide de manera regular contra hombres en la escena independente y sobra decir que es un gran talento. Por ello, figura en el #15 de PWI 500, y, he aquí el hito, ninguna competidora se había situado antes en tan elevada posición.

Aunque Pro Wrestling Illustrated acuse ciertos manierismos comentados (Slamovich no gozaría de tal consideración si sólo luchara en Europa), se trata de un merecido reconocimiento hacia la actual Campeona de Parejas Knockouts; estatus que comparte con Killer Kelly.

A continuación, todas las luchadoras en el PWI 500 y sus posiciones.

15) Masha Slamovich

82) Trish Adora

96) Billie Starkz

100) Rina Yamashita

135) Allie Katch

166) B3CCA

184) Dark Sheik

198) Kasey Kirk

215) Jody Threat

245) Kenzie Paige

247) Sawyer Wreck

250) Shazza McKenzie

282) Kidd Bandit

286) Paris Van Dale

305) Edith Surreal

327) Jessica Troy

335) Cherry Stephens

347) Erica Leigh

357) Alexia Nicole

364) Max The Impaler

376) Sandra Moone

402) Rhio

413) Vixsin

425) Emersyn Jane

427) Zoe Sager

430) Mylo

432) Alice Crowley

439) Rebel Kel

441) Ziggy Haim

444) Little Mean Kathleen

462) Lucia Lee

467) Ruthless Lala

469) Rachel Armstrong

475) Joseline Navarro

478) Moxie Malone

496) Anastasia Morningstar

#15

Every year I never know what’s coming next, this is another on the list of things I never expected, and those I’m incredibly thankful for! 🙌🏼



On my journey to be the greatest. Only up & onward. ✨ pic.twitter.com/JDwpvxUc5Y