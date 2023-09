«[…] Me tocó encargarme de los primeros cuatro combates, pero eso incluía a Punk y Joe, lo cual me emocionó muchísimo. También tuve la lucha de Kenny, FTR y los Young Bucks. Fue genial. Tuve suerte y pude narrar las luchas que específicamente esperaba. Si hubiera podido elegir todas las luchas, la única que habría añadido habría sido el evento principal. […] Realicé mis narraciones, me subí a un coche, regresé al hotel y recibí un enlace para ver el resto del evento en mi habitación a través de mi iPad«. Esto contaba no hace mucho Jim Ross.

► Jim Ross se fue pronto de All In

¿Por qué habría de causar polémica? Pues la verdad es que lo ha hecho, al menos la suficiente como para que el mismo JR la aborde en un episodio reciente de su pódcast, Grilling JR. Hay quienes lo han criticado por haberse ido del estadio para terminar de verlo en el hotel en lugar de quedarse. Obviamente, esas personas solo están aburridas y les gusta buscar problemas donde no los hay. Puede que Ross no debiera atenderlas, pero aquí también hablamos de su libertad para decir lo que quiera.

«Estábamos hablando en el programa hace un tiempo sobre cuando estábamos en Londres, en el estadio de Wembley, y cómo me fui cuando mis asignaciones de lucha habían terminado, aunque eso no se mencionó. El titular decía: ‘JR se retira temprano de Wembley’. Bueno, ya había concluido mis tareas. Las luchas que se me habían asignado para comentar estaban completas, y en lugar de ver el evento en el monitor en nuestro vestuario, preferí verlo en persona, especialmente porque nos estábamos quedando al otro lado de la calle. ¿Por qué no hacerlo? Es solo un ejemplo de cómo algunas personas parecen buscar cosas y tratar de inventar historias, y es vergonzoso porque aún soy un fanático de la lucha libre y, a veces, me avergüenzo por estos tipos si son tan ingenuos o simplemente buscan causar problemas.»