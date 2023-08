«[…] El año que viene cumpliré 50 años en el mundo de la lucha libre. No me arrepiento ni un minuto de nada, francamente. No cambiaría una maldita cosa. Así que sí, va a ser muy memorable. […] No sé si volveré a tener la oportunidad de formar parte de un evento como este. No se puede organizar un evento así todos los años, no lo creo. […] Lo estoy esperando inmensamente. No tengo ni idea de qué combate voy a comentar, o combates. No me importa. Lo que Tony Khan quiera, eso es lo que haré. Es fácil. El entrenador envía una jugada, tú eres un jugador. Ejecuta la maldita jugada. Tan simple como eso». Esto comentaba Jim Ross antes de All In 2023.

► Jim Ross en All In 2023

Una vez pasado el evento más grande de todos los tiempos -en Grilling JR– el comentarista da un extenso repaso a su experiencia.

«Llegué al estadio el domingo por la tarde, nuestra convocatoria era a las 11, pero llegué alrededor de la una. Poco después, recibí mis asignaciones sobre lo que iba a hacer. Me tocó encargarme de los primeros cuatro combates, pero eso incluía a Punk y Joe, lo cual me emocionó muchísimo. También tuve la lucha de Kenny, FTR y los Young Bucks. Fue genial. Tuve suerte y pude narrar las luchas que específicamente esperaba. Si hubiera podido elegir todas las luchas, la única que habría añadido habría sido el evento principal [MJF vs. Adam Cole], porque adoro ese tipo de luchas estratégicas, con contragolpes y planes de juego. Realicé mis narraciones, me subí a un coche, regresé al hotel y recibí un enlace para ver el resto del eventoen mi habitación a través de mi iPad«.

«Hablé con todos los que pude, instándoles a que no desaprovecharan esta oportunidad. Esta era la noche para mostrar el mejor de su trabajo. No hablé de resultados finales ni de quién ganaría, eso no importaba en absoluto. Lo que realmente marcaba la diferencia era el rendimiento de principio a fin. Luego, sumándole las entradas, la pompa y el ambiente de la arena. A pesar de la asistencia masiva de más de 80,000 personas, había un ambiente íntimo y especial. Creo que el equipo de Tony Khan superó las expectativas en todas las áreas posibles.

«Originalmente, se suponía que tendría una entrada completa bajando por la rampa. Sin embargo, hubo un problema de sincronización y algunos contratiempos justo antes de salir al aire. Me dijeron que debía ir a un lugar específico. Así que tuve una entrada a medias, y cuando finalmente llegué a mi asiento, recibí otro gesto de reconocimiento. Fue emocionante. Tanto los locutores como los artistas en el ring anhelamos esos momentos de reconocimiento. Además, el hecho de que tuvieran un coche esperándome para regresar al hotel fue genial. Evité por completo el tráfico y en tan solo cinco minutos ya estaba de vuelta en mi habitación. Fue realmente algo único.»

JR también fue preguntado por el incidente de CM Punk y Jack Perry:

«No vi el incidente en sí. No supe nada al respecto hasta después del espectáculo. Escuché que hubo un pequeño altercado, un desacuerdo.»

Y elogió a Kenny Omega por su actuación en la lucha de tercias:

«Creo que el orden de las luchas se cambió un poco. Lo que siempre digo a los otros locutores es: ‘Simplemente muéstralo en la maldita pantalla y nosotros lo narramos.’ No me preocupo por quién está en qué lugar, quién está molesto o no. Eso no importa. Solo quiero que comience la lucha para poder hacer mi trabajo.»

