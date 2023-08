Mick Foley comparte sus recuerdos de Bray Wyatt

Como hiciera en su intento de reinvidicar a Ronda Rousey, Mick Foley dedica un extenso texto a compartir los recuerdos que guarda de Bray Wyatt en una reciente publicación en Facebook.

► Recuerdos de Bray Wyatt

«Estaba en camino a Iowa el pasado jueves, usando el vuelo de tres horas como una oportunidad para trabajar en mi artículo sobre el fallecimiento de mi mentor e ídolo, Terry Funk. Estaba dando los toques finales, cuando escuché el anuncio de que el avión estaba haciendo su descenso final. Diez minutos después, al aterrizar, revisé mis mensajes y vi que un viejo amigo de la universidad me había enviado un mensaje preguntándome si conocía a un luchador de la WWE llamado Windham Rotunda. ‘Claro’, le respondí. ‘¿Por qué preguntas?’ Y así fue como me enteré del fallecimiento de Bray Wyatt, uno de los personajes más fascinantes en la historia de la WWE y uno de mis favoritos personales. Tenía solo 36 años.

En los últimos cuatro días, he leído muchos artículos excelentes y muchos tributos sinceros sobre la vida y carrera de Windham Rotunda. Muchos de esos tributos vinieron de amigos y colegas que lo conocían mucho mejor que yo. No puedo decir que haya sido un amigo cercano de Bray, pero me agradaba mucho y tengo algunos recuerdos realmente gratos que me gustaría compartir con ustedes.

Sentí una conexión instantánea con Windham Rotunda desde sus días como Husky Harris en la WWE, no solo porque era un tipo corpulento en un negocio lleno de físicos impresionantes, sino porque su padre (Mike Rotunda) y yo compartimos el ring en muchas ocasiones durante mi tiempo en WCW en 1990. Si bien muchos recuerdan a Mike Rotunda por sus etapas en WWE, desde 1984-1986 como parte del equipo US Express con Barry Wyndham y desde 1991-1995 como Irwin R. Schyster…

Para mí, Mike Rotunda fue aún más memorable como ‘Capitán’ Mike Rotunda en el ‘Varsity Club’ de WCW, donde Rotunda, dirigido por Kevin Sullivan, formó equipo y luego tuvo rivalidades con Rick Steiner. Cuando llegué a WCW a finales de 1989, el Varsity Club ya había llegado al final de su recorrido y Mike estaba un poco en el limbo. Así que me eligieron para traicionarlo en un combate por equipos, lo que resultó en el giro a héroe de Captain Mike, y el privilegio de enfrentarme noche tras noche a un respetado y experimentado profesional. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de aprender diariamente de uno de los mejores trabajadores de la industria.

La primera vez que recuerdo haber conocido a Bray fue a finales de 2011 o 2012, cuando me habló sobre esta nueva ‘cosa’ en la que estaba trabajando en la Florida Championship Wrestling. Mencionó lo mucho que le había gustado una promo que hice en una mecedora antes de mi gran combate con Randy Orton en Backlash en 2004, y mencionó que estaba incorporando una mecedora en esta ‘cosa’ en la que estaba trabajando. La ‘cosa’ resultó ser The Wyatt Family, que impactó a la WWE y convirtió a Windham Rotunda en una de las estrellas más grandes de la historia de la WWE.

Recuerdo lo enojado que estaba con los aficionados que corearon Husky Harris en el debut de The Wyatt Family en la WWE en 2012, y le dije a mi familia lo injusto que era que un pequeño grupo de aficionados intentara arruinar algo por lo que este chico había trabajado tan duro para crear. Afortunadamente, el debut de la familia fue tan impresionante, tan nuevo e inusual, tan espeluznante, que mis temores nunca se hicieron realidad. A la tercera semana, no hubo una sola persona en el lugar que coreara su antiguo nombre. Bray Wyatt había llegado y sería una fuerza a tener en cuenta durante varios años por venir.

Antes de empezar a escribir este artículo, busqué en vano un videoclip que he buscado en vano varias veces en los últimos 10 años. Se remonta a mi interpretación de Santa Claus en un evento de la WWE en Texas en diciembre de 2013. Ese día, Bray me preguntó si podría darle algunas indicaciones sobre el movimiento del ‘hangman’ que yo había utilizado durante mi propia carrera, el mismo que me costó una oreja en 1994. Estaba feliz de ofrecer cualquier ayuda que pudiera, porque Bray no solo era un personaje increíble en pantalla, sino también en la vida real, una persona muy amable y profundamente respetuosa. Pero le dije que solo ayudaría con una condición: alguien debía filmarlo. Bray ya era una gran estrella en la WWE y cada día se volvía más grande. Le dije que mi esperanza era que cuando saliera su DVD retrospectivo de carrera en la WWE, habría una pequeña característica adicional de mí con mi atuendo de Santa, enseñando a Bray Wyatt a hacer uno de los movimientos más peligrosos de la industria.

Como mencioné anteriormente, no lo conocía casi tan bien como muchos de sus contemporáneos. Pero siempre tenía una gran sonrisa, siempre parecía estar de buen humor, lleno de energía positiva. A pesar de la naturaleza loca de su personaje, mi esposa a menudo comentaba que parecía tener ojos muy amables y me preocupaba que la amabilidad en esos ojos pudiera traicionar a los fanáticos de la WWE que, bajo las cuidadosamente tejidas y multifacéticas capas de este increíble intérprete, en el fondo, Windham Rotunda era una buena persona que trabajaba muy duro para llevar a la base de fanáticos de la WWE a un emocionante viaje semanal en montaña rusa emocional. A lo largo de los años, Bray ocasionalmente me mencionaba que iba a rendir homenaje a uno de mis combates, como fue el caso de su enfrentamiento de enero de 2014 con Daniel Bryan. Fue un gran combate y me sentí más que orgulloso de saber que Bray había sacado un poco de inspiración de mi propia carrera. Es una lástima que el combate haya sido en su mayoría olvidado debido a las repercusiones tras el evento principal.

Con el tiempo, seguía viendo regularmente la WWE con mi familia. En la mayoría de los casos, estaría haciendo varias cosas mientras miraba, trabajando en proyectos, escribiendo un poco, haciendo varias tareas al mismo tiempo. Pero siempre que Bray Wyatt aparecía en pantalla, dejaba todo lo demás que estaba haciendo y me concentraba intensamente en el intérprete en pantalla. Bray Wyatt siempre comandaba toda mi atención.

En 2019, recibí una llamada de Paul Heyman, preguntándome qué pensaría sobre la nueva encarnación de Bray como The Fiend usando mi antiguo movimiento finalizador del Mandible Claw. Creo que le di una respuesta de tres palabras a Paul: ‘Me encanta’. Si recuerdo correctamente, fue en esa misma llamada telefónica donde Paul me preguntó cómo me sentiría si fuera yo quien recibiera mi propio movimiento finalizador. Creo que le di esa misma respuesta de tres palabras por segunda vez: ‘Me encanta’.

Así que, unos días después, me convertí en la primera víctima del agarre mandibular de The Fiend y siempre estaré orgulloso de tener esa distinción.

When The Fiend attacked Mick Foley using his own move.pic.twitter.com/QLA8c6M0dS https://t.co/lLiGHkBF9H — 𝕾𝖙𝖆𝖙𝖚𝖘™ (@WhatsTheStatus) August 30, 2023

Así que estos son algunos de mis recuerdos favoritos de Windham Rotunda/Bray Wyatt. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de desempeñar un pequeño papel en una carrera increíble. Pero tanto como disfruté de ese pequeño papel, disfruté mucho conocer al hombre detrás del personaje. Al igual que muchos de ustedes, recordaré las inquietantes promos, los grandes combates, el Firefly Funhouse, las épicas entradas que cautivaron a arenas enteras. Pero, a nivel personal, extrañaré ver la amabilidad en sus ojos, escuchar la calidez de su risa y extrañaré su aroma cuando compartíamos un abrazo. En lo que pudo haber sido uno de los secretos mejor guardados de la WWE, Windham Rotunda era uno de los hombres con mejor aroma en la lucha libre.

Adiós a un gran artista y a un hombre igualmente genial. Mis más profundas condolencias para la familia, sus fanáticos y todos los que lo amaban.»