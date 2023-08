Jim Ross, ilusionado: «All In es una vez en la vida»

AEW nunca ha hecho un evento como All In. De hecho, ninguna compañía. Y Jim Ross lo sabe bien después de dedicar toda su vida a la lucha libre profesional. Esa es una de las razones de que esté tan ilusionado con poner su grano de arena desde la mesa de comentarios. Otra, la cual hemos estado siguiendo también en SUPERLUCHAS, es que está lo suficientemente sano como para hacerlo. Y en un episodio reciente de su pódcast, Grilling JR, el WWE Hall of Famer comparte sus sensaciones.

► All In, una vez en la vida

«Sí, es bastante impresionante cuando te paras a pensarlo. El año que viene cumpliré 50 años en el mundo de la lucha libre. No me arrepiento ni un minuto de nada, francamente. No cambiaría una maldita cosa. Así que sí, va a ser muy memorable. Digo esto, y no lo digo de una manera morbosa, pero todos tenemos que ser realistas acerca de nuestra mortalidad. No sé si volveré a tener la oportunidad de formar parte de un evento como este. No se puede organizar un evento así todos los años, no lo creo.

«Es una oportunidad única. Aprovecharon la oportunidad. Cuando no tienes una tarjeta, te dice lo que vendió el evento. Lo que vendió el evento fue la marca AEW. Es una obviedad. Lo estoy esperando inmensamente. No tengo ni idea de qué combate voy a comentar, o combates. No me importa. Lo que Tony Khan quiera, eso es lo que haré. Es fácil. El entrenador envía una jugada, tú eres un jugador. Ejecuta la maldita jugada. Tan simple como eso».

Como venimos diciendo, monetariamente, All In es un éxito –Tony Khan aseguraba recientemente que este apartado está garantizado, que el evento pay-per-view de este próximo domingo será rentable– pero ahora queda que todos los All Elite den lo mejor de sí mismos para que el espectáculo esté a la altura, para que sea memorable, para que de verdad se convierta en el mayor de toda la historia de AEW. Y ahí Jim Ross, como siempre, durante décadas, será una pieza fundamental.