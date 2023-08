Edge está en boca de toda la lucha libre por su reciente adiós a WWE. The Rated-R Superstar tuvo el último combate de su contrato el viernes en SmackDown contra Sheamus, a quien venció con serias dificultades, como todos los que se enfrentan a The Celtic Warrior, si es que acaban ganando. Ahora se están diciendo muchas cosas sobre su futuro. Desde que se tomará un tiempo lejos de las cuerdas para volver a la misma compañía hasta que probará las mieles de AEW pasando por que se retirará definitivamente.

► Adam Cole recuerda a Edge

Pero dejando a un lado el porvenir del WWE Hall of Famer, también estamos encontrando incontables mensajes de cariño tanto personales como profesionales. Hoy traemos el de Adam Cole, quien nunca tuvo la oportunidad de compartir el cuadrilátero con él ya que durante sus años como Superstar siempre estuvo en NXT, de hecho, cuando iba a ser ascendido al main roster fue cuando no renovó su contrato para convertirse en All Elite. Qué fantástico hubiera sido una rivalidad entre ambos.

Aún así, sí pudieron interactuar, como The Panama City Playboy rememora en el Superstar Crossover Podcast with Z100’s Josh Martinez.

«Tuve [algunas interacciones con Edge], y cada una de ellas [fue] maravillosa. Cuando trabajaba para NXT, había veces en las que venía y hablaba con un grupo de nosotros, nos daba su opinión y su forma de ver las cosas.

«Además de ser uno de los mejores luchadores de la historia, era increíblemente amable y generoso. Es una persona muy inteligente que realmente quería transmitir sus conocimientos. Así que sí, es un tipo maravilloso, maravilloso, y todas las experiencias que tuve con él fueron muy positivas».