El primer combate de CM Punk en AEW, una lucha dentro de una jaula de acero entre The Young Bucks y The Lucha Brothers, el runrún de varios debuts que finalmente se hicieron carne… All Out 2021 ha quedado en la memoria de los seguidores como el mejor show en la historia de la casa Élite, que probablemente marcara el pico de candencia para la compañía.

Esto se tradujo en la cantidad de ventas de PPV que propició, 205 mil, convirtiéndose en el evento de pago por visión producido por AEW más visto hasta la fecha, generando, asimismo, 10 millones de dólares de beneficios. Desde 1999, una empresa ajena a WWE no había realizado una cita tan exitosa.

Y ahora, cuando ese efecto novedad de AEW parecía agotado, llega All In. Como hemos comentado, el evento luchístico con mayor cantidad de boletos pagados, ahora sabemos también que ya ha generado, según informa Andrew Zarian, 90 mil ventas de PPV en el mercado estadounidense.

Considerando que restan todavía cuatro días y que la mayoría de seguidores realizan su compra en la misma jornada de celebración del PPV, es muy posible que All In supere aquellas 205 mil ventas de All Out 2021.

► AEW All In, otra noche de sorpresas

Aparte de los combates concretados, no descarten que All In London reproduzca parte de la dinámica de All Out 2021 en lo referente a sorpresas. He aquí el cartel de la gran cita de este domingo.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole

Turning our attention to one of the most anticipated wrestling shows in history. @AEW All In takes over Wembley Stadium in FIVE DAYS.



It's going to be historic. #AEW #AEWAllin pic.twitter.com/qKA2vlUgM7 — Wembley Stadium (@wembleystadium) August 22, 2023