Zack Sabre Jr. teme que Bryan Danielson no llegue a WrestleDream

Forbidden Door 2023 se vendió de inmediato con el anuncio de dos luchas de esas que hacen salivar a los conocedores: Kenny Omega vs. Will Ospreay y Bryan Danielson vs. Kazuchika Okada. Y para WrestleDream, AEW ha vuelto a usar la figura de Danielson, esta vez programándolo en un duelo contra Zack Sabre Jr.

Si «The American Dragon» y «The Submission Machine» no acusan ninguna dolencia, estamos ante un candidato a mejor combate del año. Pero ZSJ se muestra un tanto preocupado por Danielson. Y es que además de su reciente historial de lesiones, Danielson disputará un «Texas Death Match» este sábado en Collision ante Ricky Starks.

Con tal panorama, ZSJ hace particular recomendación a AEW en sus declaraciones concedidas tras la séptima jornada de NJPW Road To Destruction.

«WrestleDream llega en un par de semanas. Tengo muchas ganas. Pero estoy un poco ansioso. Un poco nervioso. WrestleDream es dentro de dos semanas, pero no estoy nervioso por luchar con el gran Bryan Danielson. No. Estoy nervioso por que Bryan Danielson no pueda llegar al combate. Porque a estas alturas, una ráfaga un poco fuerte de viento podría desintegrar a Bryan Danielson, ¿no?

Así que, AEW, tengo una petición seria que haceros: aseguraos de que llega al maldito combate. No me importa si lo tenéis que enrollar desde la cabeza hasta los pies en un plástico de burbujas. Se rompió el brazo. Se lo rompió. Mejor que ponerlo en ese plástico, ¿qué tal si lo momificamos en yeso? Mejor todavía, vamos a comprar una Zorb Ball y que duerma ahí. Porque este combate va a ocurrir, Bryan. Te libraste el año pasado. Bueno, pues este año va a ocurrir. AEW, asegúrate de que ocurre. Porque todo lo que se dijo tras Forbidden Door, ‘Oh, el poderoso Danielson ganó un combate con un brazo roto, qué increíble’, idiotas, cretinos, lo miráis desde la perspectiva equivocada, ¿no? Si Bryan Danielson se rompió un brazo ganando un combate, piensa cómo quedará cuando pierda ante mí, Zack Sabre Jr., el mejor luchador en cuanto a técnica del mundo. Tienes dos semanas, querido. Mantente entero».