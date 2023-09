Bryan Danielson: «No creo que me retire por completo»

De un tiempo a esta parte, Bryan Danielson ha estado reduciendo su agenda luchística -que esté trabajando ahora en Collision es también parte de ello- pero cree que nunca se retirará por completo, según le dice a Sports Illustrated. La semana pasada, The American Dragon anunciaba a los fans de AEW que podría colgar las botas el año que viene, así que esta nueva declaración es una inyección de felicidad en quienes quieren continuar disfrutando de su inagotable talento.

► El retiro de Bryan Danielson

«No creo que llegue a un punto en el que declare que estoy absolutamente retirado. Quiero tener la libertad de aparecer cuando lo desee. Terry Funk es alguien a quien siempre admiré. Se retiró un millón de veces, pero amaba tanto esto que no podía evitar seguir haciéndolo. Y lo hizo cuando quiso. Para mí, puede que sea un par de veces al año, o pueden pasar años entre combates».

En mi mente, eso sería alrededor de agosto del próximo año. Mi hija me preguntará: ‘Papá, ¿vas a dejar de luchar cuando cumpla siete años?’ Y yo le responderé: ‘Bueno, no exactamente cuando cumplas siete años, pero estaré en la recta final’. No tuve la oportunidad de estar en All In este año. Me gustaría tener esa oportunidad el próximo año. Tenemos un espectáculo, WrestleDream, el 1 de octubre en Seattle, donde lucharé contra Zack Sabre Jr. Si hacemos otro el próximo año en Seattle, tal vez sea entonces. Mi hija cumple siete años en mayo, así que es un buen momento para poner punto final».

En cuanto a su próximo combate, Danielson está anunciado para luchar con Zack Sabre Jr. en WrestleDream 2023 el primero de octubre.