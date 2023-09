Matt Cardona lanza desafíos a Mr. Beast y KSI

Matt Cardona acaba de ganar el Campeonato Premier Men’s el pasado 9 de septiembre y al día siguiente estuvo en GCW disputando un combate de tercias junto a su inseparable Steph De Lander; juntos forman el equipo Deathmatch Royalty. Este mes ha tenido cinco combates hasta ahora y el pasado fueron siete, incluyendo MLW o la NWA. Él mismo ha comunicado que tiene el resto de 2023 ocupado; aunque está abierto a aparecer en AEW. Y aún así todavía está persiguiendo nuevos oponentes.

► Matt Cardona busca rivales

Anteriormente, comentaba que el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA que tiene EC3 es suyo, al mismo tiempo que adelantó que destronará a Alex Kane como Campeón Mundial de Peso Completo MLW. Más recientemente, una reciente entrevista en MuscleManMalcolm, The Indy God señalaba al famoso youtuber Mr. Beast:

«MrBeast, hey, está en la cima de su juego en YouTube. Creo que él es el tipo en YouTube. Creo que una lucha entre MrBeast y Matt Cardona por el Campeonato de Internet, podríamos hacerla en su canal, en mi canal, transmitiendo ambos. Me gusta esa idea. Por él, podría hacer el ‘Bash at the Bash’ y simplemente dejarme ganar. Dejar que MrBeast traiga el título para su audiencia y luego podría vencerlo [risas]. A eso le llamamos planificación a largo plazo».

Y cuando le preguntaron por KSI, dijo:

«KSI, ya ha estado en la WWE antes. Intenta entrar allí. Lo vi atravesar una mesa. Se disfrazó de botella de PRIME. Yo me disfrazaría de lata de PBR, Pabst Blue Ribbon, y lo vencería, uno, dos, tres.»

Matt Cardona está dispuesto a todo, ahí radica en parte su gran éxito como independiente, ¿cumplirá estos dos deseos?