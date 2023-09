Actualización de la situación actual de Edge en WWE

«No está pasando nada importante. No hay resentimientos entre WWE y yo. […] No les presenté un contrato descabellado ni nada por el estilo. No me rechazaron. Tengo una extensión de contrato en mi bandeja de entrada. Simplemente no sé qué decisión tomar. […] Solo sepan que lo que sea que elija hacer, ya sea Percy Jackson, lucha libre o sentarme en mi mecedora, será porque me divierto y disfruto en esta etapa de mi vida, y criar a mis hijos son las dos cosas más importantes. Espero que eso aclare las cosas». Edge compartía estos detalles poco después del último combate de su contrato con WWE en lo que fue también el más reciente apunte oficial sobre su situación pues todo lo posterior han sido opiniones.

► La situación de Edge

No obstante, ahora traemos nueva información a SUPERLUCHAS, de la mano de nuestros compañeros de PW Insider, en lo relativo a la posición en estos momentos del WWE Hall of Famer. Nada sorprendente pero sí necesario de señalar buscando contar todo lo que está pasando con tan grande luchador de quien todos esperamos que retome su carrera en algún momento futuro, sea en esta misma compañía o en otra, lo cual no está garantizado, todo dependerá de lo que él vaya sintiendo en adelante.

«Se nos ha informado que ahora se encuentra en lo que se describió como una lista de ‘talentos diversos’, que incluye personalidades contratadas pero que no están trabajando activamente en ninguno de los programas de televisión. Otros nombres en esa lista en la actualidad incluyen a Steve Austin, Big E, Undertaker, Titus O’Neill y Braun Strowman, entre otros, todos son talentos vinculados a la empresa, pero que no están actuando activamente o están lesionados».