Edge subastará atuendo de su última lucha

En el episodio de WWE SmackDown del 18 de agosto, Edge disputó su primero, y quizás último, combate contra Sheamus que incluso marcó un doble hito: WWE lo tomó como una celebración de los 25 años de carrera del miembro del Salón de la Fama WWE, a la vez que marcó la última lucha pactada en el contrato actual de «The Rated-R Superstar» con WWE, tal como se había mencionado en varios informes durante los últimos días. No obstante, se aclaró que su contrato vence en el mes de septiembre, y que únicamente se «agotó» la cantidad de luchas acordadas con la compañía.

Tras el combate, Edge y Sheamus se fundieron en un abrazo, con lo que el programa salió del aire. Momentos después, el miembro del Salón de la Fama WWE se dirigió al público de Toronto para hablar sobre su futuro, no dando ninguna información en torno a lo que hará, aunque tampoco descartó que vuelva a renovar con la compañía, a pesar de que habían rumores que lo vinculaban con AEW.

Sami Zayn recurrió a su cuenta de Twitter y reveló que Edge está listo para subastar su atuendo luchístico de aquel SmackDown, y agregó que todas las ganancias se destinarán a su organización benéfica Sami For Syria. El Campeón Indisputable en Parejas aclaró que esto fue iniciativa pura del miembro del Salón de la Fama WWE.

By the way, I didn’t ask him to do this. It’s something he set up internally with WWE Auctions and Fanatics. I only found out after the fact from them. He went out of his way to do it.

