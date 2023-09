Eric Bischoff: «Si yo fuera Edge…»

Durante el último episodio del podcast «83 Weeks» de Eric Bischoff, el miembro del Salón de la Fama de WWE explicó lo que haría y lo que negociaría si fuera el mánager de Edge y tuviera una posible oferta de AEW sobre la mesa. El luchador canadiense, del que aún no sabemos si se retiró o no se retiró cuando compitió ante Sheamus hace dos semanas en SmackDown, sigue sumido en el silencio ya que ni él mismo sabe si seguirá luchando o no. Te contamos las palabras de Bischoff sobre un hipotético caso.

►Eric Bischoff juega a ser manager de Edge

«Voy a adoptar dos enfoques diferentes. En un enfoque en el que el vaso está medio lleno, si yo fuera el manager de Edge y quisiera que hiciera ese movimiento, señalaría las oportunidades que tendría de enfrentarse a talentos totalmente diferentes, pero también me gustaría tener un par de conversaciones con Tony Khan y Bryan Danielson porque esta es la parte de la posibilidad de Edge que me emociona. Es cierto que esto es un vaso medio lleno porque requeriría que Tony renunciara a un poco de control creativo y dejara que alguien lo hiciera, al menos con respecto a Edge. No sé cuál es la relación personal entre Bryan Danielson y Edge, pero asumiría que es buena y asumiría que hay mucho respeto mutuo. Si yo fuera el manager de Edge le diría: ‘Mira, Tony, este es el trato. Mi cliente quiere venir, pero seamos honestos, el historial de los talentos de WWE que recalan en AEW no es demasiado bueno. Sé que va a sonar un poco duro en la reunión, pero es cierto, así que habría que algo para superarlo. Tienes a Bryan Danielson en el que has expresado que tienes mucha confianza, ¿por qué no probamos esta rivalidad, pero lo hacemos de manera un poco diferente? Y deja que Bryan y Edge trabajen juntos en la creatividad del propio Edge’. Eso sería emocionante para mí. Y si soy el manager de Adam, voy a sentiría un poco de consuelo porque ahora estoy poniendo la carrera de mi cliente en manos de alguien en quien tiene confianza. Por lo tanto, yo también lo hago como manager».

«Con el vaso medio vacío le diría que Tony no quiere hacer eso porque quiere ser Vince McMahon. Quiere ser Eric Bischoff en los años 90. Quiere ser ese tipo que reinventó la lucha libre. Y hasta que esté listo para delegar y reconocer en lo que es bueno y lo que no, nunca va a suceder. No me gustaría que mi cliente terminara en un entorno muy parecido a todos los demás que han venido de WWE. Pueden generar gran ruido en torno a Edge y un gran recibimiento que podría cambiarlo todo pero ¿quién dice que tres semanas después no estamos igual que CM Punk?»

Bischoff también señaló que Edge tiene otras opciones como filmar películas y puede que ni siquiera quiera volver a la lucha libre. En cualquier caso, cree que el talento que termina su carrera en sus propios términos es el más inteligente y el que puede sentarse tranquilo a ver el mundo pasar.