¿Quién produjo la última lucha de Edge en WWE?

«No voy a revelar todos los detalles [de cómo trabaja un productor]. No pueden conocer todos mis secretos. Somos un enlace entre el equipo creativo y el talento que contratamos. Recibimos las instrucciones creativas sobre lo que queremos lograr en nuestros segmentos esa noche. Nos ponemos en contacto con los artistas y, en colaboración con ellos, intentamos llevar a cabo el segmento que nos han proporcionado de la mejor manera posible». Así hablaba recientemente Shane Helms del rol de los productores en WWE. Ahora conocemos quiénes produjeron los shows de la compañía durante la semana pasada, destacando la última lucha de Edge. Cabe mencionarse además que hemos sabido que tanto Nick Aldis como Bobby Roode estuvieron tras bastidores siguiendo a algunos de ellos para ir aclimatándose a ese papel que podrían comenzar a realizar próximamente.

WWE Hall of Famer @EdgeRatedR takes on @WWESheamus in his hometown of Toronto during his 25th anniversary of being a WWE Superstar. #Edge25 #SmackDown pic.twitter.com/dzaYMfaM3V — WWE (@WWE) August 20, 2023

► WWE RAW

► WWE SmackDown

Grayson Waller Effect : Jamie Noble

: Jamie Noble LA Knight vs. Austin Theory : Jamie Noble

: Jamie Noble Promo de Miz y Damage CTRL : Jason Jordan

: Jason Jordan Bianca Belair y Charlotte Flair vs. Bayley e IYO SKY : Kenny Dykstra y Molly Holly

: Kenny Dykstra y Molly Holly Street Profits vs. OC : Jason Jordan

: Jason Jordan Entrevista de Paul Heyman : Michael Hayes

: Michael Hayes Edge vs. Sheamus: Michael Hayes

► WWE Main Event y luchas no televisadas

Natalya vs. Tegan Nox : Shawn Daivari

: Shawn Daivari Ricochet vs. Tommaso Ciampa : Robert Roode

: Robert Roode Cameron Grimes vs. Oddysey Jones : Adam Pearce

: Adam Pearce Kevin Owens, Sami Zayn y Drew McIntyre vs. Imperium: Jason Jordan

Próximamente, conoceremos a los productores de esta semana en WWE. Y la semana que viene, además de los programas semanales, Payback 2023.