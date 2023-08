The Korean Zombie emite declaración tras retiro en UFC Singapur

Después de sufrir una derrota por nocaut ante Max Holloway en el evento principal de UFC Singapur, el zombi coreano Chan Sung Jung colgó los guantes. Sin embargo, no sale con la cabeza gacha.

De cara a su pelea con Holloway, TKZ había sido abierto sobre el hecho de que el resultado de esta pelea determinaría si continuaría o no con su carrera de 16 años en MMA. Venía de una derrota ante el campeón Alexander Volkanovski y, a sus 36 años, sabía que sus mejores días probablemente habían quedado atrás.

Al final, Chan Sung Jung superaría las expectativas de muchos y tuvo algunos momentos positivos contra Max Holloway en el evento principal de UFC Singapur. Sin embargo, el zombi coreano finalmente se quedó corto, siendo detenido en el tercer asalto con un gran contragolpe y retirándose en el octágono después del hecho.

En su Instagram después de la pelea, TKZ se tomó un tiempo para hablar adecuadamente sobre su retiro y la derrota ante Holloway. Aquí, mantuvo la actitud positiva y respetuosa que tenía en la jaula, y señaló que, si bien no estaba seguro de lo que le depararía el futuro, estaba emocionado de explorar el siguiente capítulo de su vida.

«No lo he logrado todo, pero estoy bastante bien y voy a dejar de querer más de mi cabello. Siento que recibí un poco más de amor del que les agradecí a todos. Ya no viviré una vida en la que me evalúen y comparen. Me siento solo, arrepentido y aterrador. No sé qué hacer, pero Haga lo que haga, lo haré lo mejor que pueda y todo lo que haga con todo mi corazón. Mientras tanto…. Muchas gracias por amar a Korean Pottery. Estaba realmente muy feliz peleando en UFC. Gracias @danawhite y @ ufc @seanshelby por darme esta vida. Y fue un honor @blessedmma ser mi último compañero de pelea. Saludémoslo con una sonrisa brillante algún día otra vez».

Chan Sung Jung es sin duda alguien a quien los fans extrañarán, quienes han llegado a amarlo y respetarlo a lo largo de los años. Dicho esto, tuvo una actuación clásica de Korean Zombie contra Max Holloway y eligió salir con su escudo.