Chito Vera ve pelea titular como el siguiente paso

Marlon Vera no cree que realmente necesite esforzarse para conseguir la próxima oportunidad por el título en las 135 libras. El trabajo ya está hecho.

El contendiente de peso gallo de UFC cree que una revancha contra Sean O’Malley es el próximo paso obvio para todos: él mismo, O’Malley, los fanáticos y UFC.

Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) derrotó a Pedro Munhoz en el UFC 292 del sábado pasado en Boston. O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) detuvo a Aljamain Sterling para convertirse en campeón.

Después de la pelea, el nuevo campeón expresó interés en pelear contra Vera en su primera defensa del título. Con historia entre los dos, grandes bases de fanáticos y horarios alineados, “Chito” confía en que es la pelea a realizar.

“Después de la pelea, les envié un mensaje de texto a Dana (White) y Hunter (Campbell): ‘Ustedes saben dónde estoy. Estoy listo para irme. Si hay algo de qué hablar, hablemos, pero estoy totalmente de acuerdo con (O’Malley). Estoy seguro de que vendrán con algo. A mí me parece como si no lo hicieras ahora mismo. No hay manera de que no lo hagan ahora mismo.

“En términos de negocios, es el mejor momento para hacerlo… en términos de dinero, de vista. Por eso ni siquiera me estoy esforzando. No necesito presionar. Ya está servido. Está lo más listo posible para funcionar”.

Vera es el único hombre que ha podido derrotar a O’Malley en un contexto profesional. Vera detuvo a O’Malley en la primera ronda de su concurso en 2020.

El jugador de 30 años reconoce que O’Malley es bueno, pero sabe que tiene las herramientas para vencerlo nuevamente.

«Un tipo muy explosivo y realmente fuerte en una cosa. Finge mucho y se mueve, y es un poco incómodo. No es una finta fácil, usando su atletismo y su alto nivel. Es muy saltarín y mueve mucho la cabeza. Mira al otro lado y golpea. Sólo tienes que encontrar una manera de ignorar esas cosas. Tienes que encontrar una manera de no aceptar esas cosas.

“Y, sinceramente, con un tipo así, no puedes abrirte demasiado. No puedes volverte loco porque él es muy bueno lanzando justo después de que tú lanzas. En mi opinión, eso es lo mejor: patadas fuertes, realmente grandes. Pero un tipo así, ustedes tienen que aprovecharlo. Tienes que estar frente a él y demostrarle que te importa un carajo”.