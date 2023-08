La buena opinión de Vince McMahon de Brian Myers

«Fue como si mi mundo entero estuviera girando [al salir de WWE]. Unirme a IMPACT fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera. […] Además, me estoy divirtiendo y también me están brindando la oportunidad de ser el luchador que siempre quise ser. La versión real de mí mismo, no tomando migajas y aceptando lo que pueda obtener, lo cual, bueno, ocurre en la lucha libre y es lo que es». Brian Myers pronunciaba estas palabras recientemente hablando de su retiro.

► Brian Myers habla de Vince McMahon

Y en la misma entrevista con Sam Roberts el luchador de la Impact Zone daba detalles de su relación con su antiguo mandamás:

«Siempre mantuve una excelente relación con él y en algún punto de mi primera etapa, hice algo, no recuerdo exactamente cuándo ni en qué combate, pero él comentó, ‘Es un buen luchador. Si necesito que alguien luzca genial, él es mi elección’, y así fue definitivamente. Entre entrenar con The Rock y cosas por el estilo, recuerdo una vez cuando Neville/PAC fue ascendido, él dijo en una reunión que Road Dogg salió y me dijo, ‘Tiene que trabajar con Hawkins porque quiero ver qué puede hacer, y con suerte podemos crear un video destacado para este tipo a partir de este combate, ya que sé que Hawkins podrá realizar todas estas cosas impresionantes’. Cosas como esas, y cosas que me dijo directamente. No sé cómo sucedió. Quizás no sea la mejor forma de ser visto, no sé si me consideraba una superestrella, pero definitivamente es halagador en el sentido de que sabe que soy capaz de hacer lo que se espera de mí».

El ex Edgehead habla también de la opinión que The Chairman tiene de él:

«No estoy seguro de si esto es cierto porque Mark Carrano es uno de los mayores mentirosos en la historia de la lucha libre, pero en 2018 me lesioné. Tuve una hernia, que no es algo grave, pero tuve que someterme a cirugía y estaría fuera durante dos meses. En ese momento, había estado en la carretera durante dos años seguidos debido a la racha de derrotas, y pensé, ‘Vaya, esto está bastante bien. Puedo quedarme en casa con mi hija y ver fútbol americano’. Resolví todo, al día siguiente Carrano me llamó y me dijo, ‘Oye, Vince vio tu nombre en el informe de lesiones, pero prefiere que trabajes como productor durante todo el tiempo que estés fuera para aprender ese aspecto del negocio’. Esas fueron sus palabras. Carrano me contó cuando me volvió a contratar que Vince eligió mi nombre de una lista de posibles personas«.