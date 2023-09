La coronación de Rowan y Harper en WrestleMania 34

Durante WrestleMania 34, The Bludgeon Brothers ganaron el Campeonato de Parejas SmackDown venciendo ni más ni menos que a The Usos y The New Day en una lucha triple amenaza. Así comenzaron Rowan y Harper su primer y único reinado juntos en el main roster de WWE después de haber sido Campeones de Parejas NXT. No tuvieron mucho éxito en cuanto a títulos pero fueron una de las piezas fundamentales de la división por equipos bastante tiempo, contando además otras historias, como la inolvidable de la Wyatt Family.

► Rowan recuerda WrestleMania 34

«Fue el viaje desde FCW a NXT, luego al elenco principal, tener carreras individuales, volver a unirnos, tener carreras individuales de nuevo y ser reempaquetados, hasta finalmente lograr lo que ambos habíamos intentado lograr desde el momento en que llegamos allí, significó mucho. Así que fue un momento que estoy contento de haber compartido, y me alegra que él haya podido compartir conmigo mientras todavía estaba aquí. Es una de esas cosas que puedes mirar en fotos y demás, pero en ese momento, se sintió bien».

El exWWE también habla del especial Brodie Lee Celebration of Life que AEW realizó en Dynamite:

«Fue en medio del COVID, y todos estaban de duelo. Fue una gran pérdida, y es una de esas cosas en las que, si no me hubieran invitado, habría estado devastado. Quería despedirme, y esa era la única manera de hacerlo en ese momento, estar cerca de las personas que lo amaban y te amaban a ti. No hubo un funeral. Ese fue tu momento para decir adiós. Afortunadamente, el mundo pudo ver y escuchar a personas que él amaba, y fue un foro público para celebrar su vida, no solo en la lucha libre, sino como persona».