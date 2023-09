Road Dogg habla del despido de CM Punk de AEW

Ya en su momento en 2014 Road Dogg quiso compartir su perspectiva sobre la salida de CM Punk de WWE. Y en estos nueve años que han pasado no ha dejado de hablar del Best in the World, desde cuando dijo que no era fácil trabajar con él -después de enterarnos que una vez casi se van a los puños– o afirmó que no le gustaba como persona, hasta que a primeros de este 2023 hablaba así del posible retorno de Punk a la compañía: “Nunca digas nunca con estos tipos. Te darán una segunda oportunidad. WWE le dará una oportunidad si es inteligente para los negocios, y traerlo de regreso podría serlo. La razón por la que podría ser es porque él mueve agujas”.

► Road Dogg habla de CM Punk

Entonces, el luchador aún estaba bajo contrato con AEW por lo que no podía suceder, pero acaba de ser despedido y se está hablando mucho de si volverá a ser una Superstar. Y si bien habida cuenta de su rol como Vicepresidente Ejecutivo de Eventos en Vivo o su amistad con Triple H quizá el WWE Hall of Famer podría saber detalles interesantes al respecto, en realidad no es así, como él mismo comparte en un episodio reciente de su pódcast, Oh…You Didn’t Know Podcast.

«Soy la persona incorrecta para hacer esa pregunta, y eso es la verdad. Porque no tengo la autoridad para contratar ni despedir a nadie, eso está fuera de mi ámbito de trabajo. Mencioné recientemente que él podría tener un gran impacto [volviendo a la WWE], pero para ser sincero, ese comentario se hizo hace mucho tiempo… o en el momento en que se hizo. Simplemente no parece el momento adecuado para hablar de ello, ¿sabes? Las cosas están sucediendo en tiempo real; solo Dios sabe lo que va a suceder al final de todo esto.»