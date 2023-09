Erick Rowan se acuerda de Bray Wyatt y Brodie Lee

Un día, Bray Wyatt, Brodie Lee y Erick Rowan eran The Wyatt Family, una de las piezas fundamentales de WWE. Hoy, solo Rowan sigue entre nosotros tras el lamentable fallecimiento de sus dos amigos, a quienes ha querido dedicar unas palabras en una reciente publicación en redes sociales. El ahora luchador independiente estuvo presente en la despedida de Wyatt en SmackDown.

► Bray Wyatt y Brodie Lee

«Poner esto por escrito nubla mi alma y me parte el corazón. Hace más de 12 años, desde la isla de FCW, solíamos hablar de nuestro mutuo amor por las películas de terror y la música antes de embarcarnos en esta loca travesía que nos llevó por todo el mundo con Jon [Brodie Lee]. En el proceso, algo extraordinario sucedió: la familia que representábamos cada semana en el mundo de la lucha libre se convirtió en un vínculo real en la vida. Pasamos más tiempo juntos en los siguientes años que con nuestras propias familias, fortaleciendo nuestro lazo mientras enfrentábamos juntos las pruebas y tribulaciones de la vida. Con el tiempo, esta familia creció con la llegada de Adam [Braun Strowman], y con ella creció nuestro amor mutuo. La vida a veces es injusta. Quiero levantar el teléfono y hablar con mis hermanos. Cuando pienso en Windham, me hace pensar en Jon, y luego me golpea la cruda realidad de que ya no están con nosotros. Aunque sé que siempre están escuchando y sonriendo. Con sus repentinas partidas, no puedo expresar lo suficiente cuánto amaban a sus familias. Mi corazón sufre por sus hijos, por Jojo, por Amanda, por sus hermanos y hermanas, o por cualquiera que haya tenido la suerte de llamarlos amigos. Los quiero a ambos con todo mi corazón. Esto es solo un adiós por ahora; nos veremos en el camino.»