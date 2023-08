Gangrel teme que Edge acabe como CM Punk en AEW

Si Edge va a unirse a AEW próximamente es algo que no sabe ni él mismo, al menos según las declaraciones que ha hecho después de la última lucha de su actual contrato con WWE, el cual termina en septiembre. Únicamente, ha dicho que tiene que valorar qué camino quiere tomar ahora, teniendo en cuenta además el pasar tiempo con su familia y sus otras pasiones, como la actuación. Digamos que todas las puertas están abiertas, incluida la de seguir siendo una Superstar. De hecho, ha recibido una oferta de extensión de su acuerdo.

► Gangrel, Edge y AEW

Pero si de una de las posibilidades se está hablando más en los últimos días es de que se convierta en All Elite. Por ejemplo, recientemente, Matt Hardy comentaba que no descarta que eso ocurra. Por otro lado, Booker T cree que no pasará, pero puede ver que sí si a The Rated-R Superstar le pagan mucho dinero. Ahora vamos con la opinión de Gangrel, quien estuvo hablando de su antiguo compañero en The Brood en su pódcast, Fangin N Bangin. Él teme que Edge termine como CM Punk.

«En mi opinión, ¿por qué [Edge se uniría a AEW]? Eso es lo que pienso. Él es Edge. ¿Qué más podría hacer? Es Edge, uno de los seres humanos más destacados del mundo. No me gustaría verlo ir allí y terminar como todos perciben a CM Punk y demás. Parece que hay agitación y caos, pero quizás él pueda cambiar toda esa percepción.»

Gangrel hace referencia, sin realizar ninguna valoración, positiva o negativa sobre el Best in the World, a la polémica que lo envuelve desde el año pasado. Y en estos momentos está en una nueva habida cuenta de que incidente con Jack Perry tras bastidores durante la realización de All In 2023. Cuesta creer que a Edge pudiera sucederle lo mismo ya que no tiene el mismo tipo de carácter que CM Punk. En realidad, ¿cuánto ha estado él relacionado con alguna controversia?