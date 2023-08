Reconociendo que no es gran conocedor del mundo del streaming, Eric Bischoff comparte su opinión sobre el próximo AEW Plus y la plataforma HBO Max en un episodio de Strictly Business. Una noticia reciente acerca del futuro de la compañía All Elite en este sentido es que FITE TV ya no la retransmite en México.

► La industria del streaming

«No [mis opiniones sobre eso no han cambiado]. Y déjame ser claro; no sé lo suficiente sobre la industria del streaming. No estoy involucrado en ella, no he participado en ninguna transacción. No conozco el modelo. No conozco las corrientes de ingresos actuales. Solo sé lo que leo, y no profundizo en el streaming porque hay muchas cosas que no entiendo y no necesito entender en este momento. Sabes, los comentarios de Tony fueron comentarios públicos profesionales y relacionados con los negocios que se esperarían. Fueron muy positivos y respetuosos hacia su empresa matriz, que es exactamente cómo debería ser alguien como Tony Khan en este momento. Pero hay muchas cosas que no sé, tú sabes mucho más sobre la industria del streaming que yo. Así que no tengo una opinión firme.

► Impacto y evolución

«Ciertamente, sé, como todos los que están cerca del negocio de la televisión, que el streaming está teniendo un impacto increíble en cómo consumimos contenido. Lo sé por mi esposa y por mí. No fue hasta hace poco cuando un rayo golpeó nuestra casa, por ejemplo, y perdimos el Wi-Fi durante una semana y media, casi dos semanas. Me vi obligado a volver a ver DirectTV. Pensé: ‘Vaya, ahora entiendo por qué ya no veo cable’. No hay nada que me interese allí, excepto, ya sabes, el canal del clima cuando necesito saber cómo está el tiempo o las noticias, que están disponibles las 24 horas del día en el cable. Pero más allá de eso, hay tan poco en el cable que no puedo obtener en una plataforma de streaming. Entonces, es hacia donde se dirige el negocio, y Tony es inteligente. Ve eso, como todos nosotros. Va a tratar de aprovechar la mejor oportunidad que pueda, ya sea con Max o con cualquier otro. Estoy aplicando parte de mi perspectiva temprana sobre esto. Es aplicar las mismas estrategias de programación con las que estoy familiarizado que eran bastante comunes y fundamentales para la estructura de construir una red en el pasado.»

► Producción: iluminación y sonido

«Oh, absolutamente [la iluminación importa]. Y no puedo… esa es una gran pregunta. Y en realidad tendría que sentarme durante unas horas a pensar en ello y tener una idea de cuáles son los costos de producción hoy en día. Pero creo que la iluminación y el sonido, en particular la iluminación, son algunos de los elementos más críticos. Todos son críticos. No puedes hacer un programa sin audio, no puedes hacer un programa sin iluminación, no puedes hacer un programa sin montaje. Todo es importante. Pero creo que en términos del producto final, gastaría tanto dinero en la iluminación en particular como pudiera, ya sea en 1998 o en 2023. Porque afecta, eso y el número de cámaras que tengas, afecta la apariencia y sensación de tu programa probablemente más que cualquier otra cosa.»