Futuro de Ronda Rousey: ¿UFC, cine y otro hijo?

«No hay ninguna posibilidad. Ha logrado todo lo que se propuso. Su sueño era ganar un campeonato de la UFC, luego ganar un campeonato de la WWE, y lo ha conseguido. Ahora está empezando una familia. Ronda ha ganado mucho dinero, y sigue obteniendo muchos ingresos a través de patrocinios». Dana White abordaba así el rumor surgido hace unas semanas de que Ronda Rousey tenía interés en volver a la UFC. Sin embargo, ha surgido uno nuevo. ¿O no es un rumor? Proviene de The Daily Mail.

► Futuro de Ronda Rousey

«Ronda Rousey quiere una última oportunidad de pelear por el título de UFC antes de colgar definitivamente los guantes, según reveló una fuente cercana a la ex destacada luchadora.

«Hablando exclusivamente con DailyMail.com, uno de los confidentes de la mujer de 36 años dijo: ‘Acaba de participar en una lucha en SummerSlam y está buscando reducir gradualmente su tiempo y compromisos con la WWE. Ahora está enfocada en potencialmente hacer un último intento por obtener una pelea en la UFC y competir en UFC 300 cuando se presente el próximo año.

«Añadieron que la estrella de las artes marciales con sede en California está ‘en una encrucijada en su vida y carrera en este momento, ya que está considerando qué podría querer hacer a continuación’, con un enfoque importante en roles en la televisión y el cine.

«A lo largo de los años, ha conseguido papeles en una serie de películas, incluyendo Los Ángeles de Charlie y Rápidos y Furiosos 7, y recientemente tuvo un papel protagónico en el programa de televisión de realidad Stars on Mars.

«La fuente dijo que Rousey ‘disfrutó’ su tiempo en el programa y ‘con la probable llegada de una gran cantidad de reality shows en los próximos meses, está explorando esas oportunidades’.

«Sin embargo, algo que podría posponer sus sueños en la UFC y en la pantalla es la posibilidad de tener otro hijo.

«Tiene una hija de un año, La’akea Makalapuaokalanipō Browne, con su esposo, el peleador retirado Travis Browne, pero podría haber otro hijo en camino ‘porque le encantaría intentarlo una vez más’, dijo la fuente.

«Añadieron: ‘Realmente quiere hacerlo todo [en términos de carrera], pero en los próximos meses, no te sorprendas si anuncia que tendrá otro hijo, ya que siente que es una de las cosas más importantes que le pueden suceder nuevamente’.

«Según GiveMeSport, Rousey tenía una cláusula de ‘salida definitiva’ en su contrato con la WWE que le permitía abandonar su acuerdo en cualquier momento, y ahora ya no forma parte de la compañía«.

