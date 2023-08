All In 2023: Listado de productores de las luchas

Cuando nos dirigimos, estamos viendo o queremos conocer las declaraciones posteriores de un evento siempre atendemos a sus protagonistas, luchadores y luchadoras, pero alrededor también se encuentran muchas más personas que son fundamentales para que el mismo se lleve a cabo.

Si hablamos de All In 2023, podemos señalar en primer lugar a Tony Khan, quien toma todas las decisiones. No obstante, en esta ocasión nos vamos con los productores, quienes son un enlace entre el equipo creativo y el talento; quienes reciben las instrucciones creativas sobre lo que se quiere lograr en el show; quienes se ponen en contacto con los artistas y, en colaboración con ellos, intentar ejecutar el plan.

► Productores de All In 2023

A continuación, con información de nuestros compañeros de PWInsider, detallamos quienes produjeron los distintos combates:

Campeonato Mundial de Parejas ROH: MJF y Adam Cole vs. Aussie Open – Pat Buck

– Pat Buck Campeonato FTW: Hook vs. Jack Perry – Sonjay Dutt

– Sonjay Dutt The Golden Elite (Kenny Omega, Adam Page y Kota Ibushi) vs. Bullet Club Gold (Jay White y Juice Robinson) y Konosuke Takeshita – Christopher Daniels

(Kenny Omega, Adam Page y Kota Ibushi) (Jay White y Juice Robinson) y Konosuke Takeshita – Christopher Daniels «Campeonato Mundial Verdadero» CM Punk vs. Samoa Joe – Jerry Lynn

– Jerry Lynn Campeonato Mundial de Parejas AEW: FTR vs. The Young Bucks – Christopher Daniels

– Christopher Daniels Stadium Stampede – Dean Malenko

– Dean Malenko Campeonato Mundial Femenil AEW: Hikaru Shida vs. Saraya vs. Toni Storm vs. Britt Baker – Sarah Stock

– Sarah Stock Coffin Match: Sting y Darby Allin vs. Swerve Strickland y Christian Cage – Chris Hero y Sonjay Dutt

– Chris Hero y Sonjay Dutt Chris Jericho vs. Will Ospreay – Jerry Lynn

– Jerry Lynn Campeonato Mundial de Tríos AEW: House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King) vs. The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) y Billy Gunn – QT Marshall

(Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King) (Max Caster y Anthony Bowens) y Billy Gunn – QT Marshall Campeonato Mundial AEW: MJF vs. Adam Cole – Pat Buck