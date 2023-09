El temor que tenía Tyler Breeze con Adam Cole

Tyler Breeze y Adam Cole son buenos amigos y siguen conectados también a través de DaParty compartiendo su pasión por los videojuegos pero además fueron compañeros de vestidor en WWE NXT y rivales en un total de cuatro ocasiones. Nunca tuvieron una rivalidad -sus dos manos a mano fueron en house shows, por el Campeonato de Norteamérica que entonces tenía The Panama City Playboy– pero se enfrentaron dos veces en televisión, ambas en luchas por equipos.

► El temor de Tyler Breeze

Y en esos combates el ahora luchador independiente tenía un temor: no hacer lucir bien el Panama Sunrise de la estrella de AEW. El también Campeón Mundial de Parejas ROH tiene como uno de sus movimientos más reconocidos el Canadian Destroyer que aplica saltando desde la segunda cuerda para hacerlo todavía más potente y el Campeón NGW no estaba seguro de que pudiera recibirlo de la mejor manera. Expone esta preocupación en Ikuzo Unscripted.

«Estaba trabajando con Cole, y le dije: ‘No sé si pueda recibir tu Canadian Destroyer, no sé si pueda hacerlo’. Ahora ves muchos de esos movimientos. Antes solía ser un gran acontecimiento, pero ahora ya no es gran cosa».

«Veo a personas que lo reciben de manera espectacular y pienso: ‘No sé cómo lo hacen. No sé si puedo hacerlo de manera segura y que se vea bien’. Personalmente, no estaría tan preocupado por salir herido porque él nunca ha lastimado a nadie con eso, pero simplemente no creo que pueda hacer que se vea tan bien como quisiera.

«Por eso diría: ‘Oye, si haces algo distinto, puedo hacer que se vea realmente bien, y preferiría hacer eso’, no porque tenga miedo de recibirlo o sea peligroso, sino más bien porque no me gustaría arruinar una lucha que hemos construido muy bien tomando un mal movimiento que se vea mal«.