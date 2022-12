A inicios del presente año que pronto concluirá, The Rock anunció un importante acuerdo para la XFL, empresa que rescató del ostracismo en 2020 y pretende relanzar en 2023. Y a tenor del mismo, Dave Meltzer quiso señalar que estos menesteres del afamado actor podrían trastocar el pretendido plan de WWE de enfrentarlo a Roman Reigns en WrestleMania 39.

«Que Dwayne vaya a estar todo el año que viene promocionando esto [XFL] podría ser interesante, porque el año que viene se supone que luchará con Roman Reigns en WrestleMania, y sería en abril, probablemente a mitad de temporada. «Si tiene algún acuerdo con una película de acción dentro de unos meses, por descartado. Si tiene uno que se desarrolle durante ese periodo, de ninguna manera haría el combate. Incluso aunque sea un mes o dos después, no le dejarían por el tema del seguro. Por eso nunca disputó otro. «Si quiere dejar en blanco su agenda y no hacer nada… con todo, seguirá promocionando esto [XFL]. Puede seguir entrenando, pero no creo que pueda promocionarlo y luchar. Si no son películas, tiene lo de ‘Ballers’, ‘Young Rock’ y los shows que hace. Sé que el plan es ese [enfrentar a Reigns en WrestleMania 39], pero el tipo tiene muchas cosas que serán más prioritarias».

► Incertidumbre hacia el gran estelar previsto

Ahora, casi un año después de lo expuesto por Meltzer, el periodista vuelve a mostrarse no muy convencido de la viabilidad de un Rock vs. Reigns. He aquí sus palabras sobre WrestleMania 39 durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.