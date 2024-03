La caracterización y el trabajo de personaje ha sido seña identitaria del wrestling durante los últimos 40 años, coincidiendo con la etapa competitiva de Sting, uno de los mayores representantes de ello.

Aunque su calidad «in-ring» siempre fue excelsa, sin su imagen probablemente Sting nunca hubiera alcanzado tanta gloria. Sobre todo, tras dejar atrás su estilo «Surfer» 100% ochentero y asumir su versión «Crow», sacada de la de Brandon Lee en la película homónima de 1994, con la que se convirtió en el luchador más fascinante de WCW y un opositor a modo de antihéroe para Hulk Hogan y la nWo, durante el momento cumbre de la extinta empresa.

Tal «gimmick», asimismo, definiría el resto de su carrera, pues con ligerantes variantes, es el que ha portado y portará hasta mañana, cuando, acompañado de Darby Allin, defienda el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks en Revolution 2024.

Como comentamos, las entrevistas concedidas por Sting camino hacia su canto de cisne se suceden, y la más reciente, con CBS Sports, difiere un poco de las anteriores por centrarse precisamente en esas facetas de «The Icon» a lo largo de su trayectoria.

El actual Campeón Mundial de Parejas AEW recuerda que aunque hoy icónica (nunca mejor dicho) y canónica, su versión «Crow» no tuvo toda la debida confianza por parte… de él mismo.

«Sabía que podía ser otro momento Shockmaster. Sinceramente, de verdad pensaba que podía salir el tiro por la culata. Por supuesto, era fácil para Eric [Bischoff] verlo desde fuera y decir, ‘Esto será genial’. Pero soy yo el que se pinta la cara de forma distinta. Soy yo quien lleva el abrigo. Soy yo el que se sube al techo. Soy yo el que no va a decir ni una palabra. ¿Cómo reaccionarán los fans? Sabía que no iba a ser uno de esos momentos grises.

«Fue un momento donde me asusté. Sabía que iban a amarlo o a odiarlo, sin término medio. Eso fue lo temible. No había término medio y no era algo donde todos ganaran, no ibas a recuperarte de algo así».