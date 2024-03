Choque de duplas anunciado para TNA Sacrifice 2024

Ace Austin y Chris Bey, ABC, son de esos equipos que aunque actúen bajo el bando rudo, se ganan al respetable con su desempeño entre las doce cuerdas. Y desde las hostilidades que tuvieron contra The Rascalz, cuyo cierre en Bound For Glory 2023 los vio recuperar el Campeonato Mundial de Parejas TNA, ejercen de técnicos. Condición que se verá reforzada con su nueva rivalidad.

Porque ABC deberán defender ahora sus cinturones ante Eddie Edwards y Brian Myers, miembros de The System, facción que pretende dominar TNA caiga quien caiga, tras la conquista del máximo cetro individual por parte de Moose.

Este pasado jueves, Edwards y Myers, acompañados del Campeón Mundial TNA, vencieron a ABC y Eric Young, siendo Bey el recibidor de la cuenta de tres vía «The Most Professional Wrestler». Algo que parece les ha valido para conseguir una oportunidad titular, recordando su intento fallido de destronar a ABC en Final Resolution el pasado diciembre.

Seis días restan hasta la celebración del siguiente evento especial de TNA, Sacrifice, desde el St. Clair College de Windsor (Ontario, Canadá), el próximo viernes 8 de marzo. He aquí su menú luchístico provisional.

BREAKING: @The_Ace_Austin & @DashingChrisBey vs @TheEddieEdwards & @Myers_Wrestling for the TNA World Tag Team Titles goes down on March 8 at #Sacrifice LIVE on TNA+ from Windsor, ON, Canada!



Be there LIVE: https://t.co/zKR3akSuL5 pic.twitter.com/Us4EgplHVO